Потап публично признался в любви Насте Каменских и подтвердил, что они женятся

Не так давно в СМИ появилась информация, что 38-летний Потап собирается жениться на своей коллеге по сцене, 32-летней Насте Каменских. О романе музыканта и певицы ходили слухи практически с самого начала их совместной творческой деятельности.
Как оказалось, аноним не обманул журналистов. Сегодня в микроблогах Потапа и Насти появился новый клип, в котором они предстали в подвенечных нарядах.
В своем лиричном треке под символическим названием «Константа» счастливый жених подтвердил, что они действительно женятся.
«Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома. Это — мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю, и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви», — написал мужчина под музыкальным видео.
С самого раннего утра звездная пара принимает многочисленные поздравления от друзей и поклонников. Woman.ru так же спешит пожелать Потапу и Насте вечной любви и гармонии в отношениях!