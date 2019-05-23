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Потап публично признался в любви Насте Каменских и подтвердил, что они женятся

В начале мая журналисты узнали, что Потап и Настя Каменских собираются официально узаконить свои отношения и готовятся к тайной свадьбе. В предполагаемый день торжества мужчина презентовал новую песню, посвященную их любви.
Потап, Настя Каменских
Настя Каменских и Потап

Не так давно в СМИ появилась информация, что 38-летний Потап собирается жениться на своей коллеге по сцене, 32-летней Насте Каменских. О романе музыканта и певицы ходили слухи практически с самого начала их совместной творческой деятельности.

Как утверждал инсайдер, звездная пара запланировала свадьбу на 23 мая. На церемонию приглашены только самые близкие друзья знаменитостей. 

Как оказалось, аноним не обманул журналистов. Сегодня в микроблогах Потапа и Насти появился новый клип, в котором они предстали в подвенечных нарядах. 

В своем лиричном треке под символическим названием «Константа» счастливый жених подтвердил, что они действительно женятся.

«Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь (в треке — прим. Woman.ru) есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал», — поведал Потап (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

«Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома. Это — мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю, и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви», — написал мужчина под музыкальным видео. 

С самого раннего утра звездная пара принимает многочисленные поздравления от друзей и поклонников. Woman.ru так же спешит пожелать Потапу и Насте вечной любви и гармонии в отношениях!

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23 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars
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Потап, Настя Каменских

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