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О чем Дженнифер Энистон разговаривала с Анджелиной Джоли перед расставанием с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты с 2000 по 2005 год и расстались после того, как на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» актер закрутил роман с Анджелиной Джоли. Недавно Энистон вспомнила, о чем говорила с Джоли перед тем, как Брэд Питт оставил ее.

Отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта вновь стали обсуждаемой темой в этом году. Супруги расстались в 2005 году, и с тех пор их больше не видели вместе. Однако после того, как Брэд появился на праздновании 50-летия Дженнифер, появились слухи о возможном воссоединении знаменитой пары.

Недавно Энистон подлила масла в огонь, неожиданно вспомнив момент, связанный с их расставанием, в интервью британскому Marie Claire. Актриса озвучила свой последний разговор с Анджелиной Джоли. Две знаменитости случайно столкнулись на автостоянке. «Я сказала: ''Брэд так счастлив работать с тобой. Надеюсь, вы хорошо проведете время, ребята''», — вспомнила Дженнифер.

  • Дженнифер Энистон
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    Дженнифер Энистон спровоцировала очередную волну интереса к ее отношениям с Брэдом Питтом
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В каких именно отношениях находятся Питт и Энистон, сейчас остается только гадать. Например, недавно Брэд посмеялся в ответ на прямой вопрос об отношении к бывшей супруге. Впрочем, то, что Дженнифер пригласила его на свой юбилей, уже является знаком их дружеской симпатии. 

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23 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru
Теги

Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Анджелина Джоли

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Это как две параллельные вселенные: в одной - фанатской и СМИшной, Энистон, Питт и Джоли, круглые сутки думают только друг о друге, строят козни, размышляют с кем бы им воссоединиться и прочее, а в другой, реальной, каждый из них живет своей жизнью: снимаются в новых проектах, участвуют в кинофестивалях, фотографируются для глянцевых журналов, крутят новые романы, встречаются с друзьями, возятся с детьми и собаками, разбираются с разводом, со своими личными проблемами и смеются на вопросы друг про друга: “OMG!🤣”

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