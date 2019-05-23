О чем Дженнифер Энистон разговаривала с Анджелиной Джоли перед расставанием с Брэдом Питтом

Отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта вновь стали обсуждаемой темой в этом году. Супруги расстались в 2005 году, и с тех пор их больше не видели вместе. Однако после того, как Брэд появился на праздновании 50-летия Дженнифер, появились слухи о возможном воссоединении знаменитой пары.
Недавно Энистон подлила масла в огонь, неожиданно вспомнив момент, связанный с их расставанием, в интервью британскому Marie Claire. Актриса озвучила свой последний разговор с Анджелиной Джоли. Две знаменитости случайно столкнулись на автостоянке. «Я сказала: ''Брэд так счастлив работать с тобой. Надеюсь, вы хорошо проведете время, ребята''», — вспомнила Дженнифер.
В каких именно отношениях находятся Питт и Энистон, сейчас остается только гадать. Например, недавно Брэд посмеялся в ответ на прямой вопрос об отношении к бывшей супруге. Впрочем, то, что Дженнифер пригласила его на свой юбилей, уже является знаком их дружеской симпатии.