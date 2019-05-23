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Кейт Миддлтон получила орден из рук королевы Елизаветы II на закрытой церемонии

Около месяца назад в Сети появилась информация о том, что Кейт Миддлтон была награждена Королевским Викторианским орденом. Однако его вручение состоялось только на этой неделе.

На днях Кейт Миддлтон наконец-то получила свой Королевский Викторианский орден. Эта награда вручается за заслуги перед монархом. Орден был учрежден королевой Викторией в 1896 году для поощрения людей, послуживших государству и королеве лично.

У ордена есть несколько рангов. Миддлтон была удостоена наивысшего. Среди членов королевской семьи Королевский Викторианский орден также получали герцогиня Корнуольская Камилла, принцесса Анна и графиня Уэссексская Софи.

  • Кейт Миддлтон
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    Недавно стало известно, что Кейт Миддлтон была награждена Королевским Викторианским орденом
    Смотреть галерею

Официальное вручение награды означает, что Кейт будет разрешено носить специальный пояс, значок и орден на официальных королевских мероприятиях. Скорее всего, впервые мы увидим герцогиню в новом облачении в следующем месяце, когда, предположительно, она примет участие в банкете в честь официального визита Дональда Трампа.

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23 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Елизавета II, Дональд Трамп, Камилла Паркер Боулз, Принцесса Анна

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4 комментария Добавить комментарий
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  • молодец!

  • никто там не поперхнулся от зависти?

  • ща набежит работница, будет всех убеждать в том что Кейт несчастна и что ей осталось 5 лет жить в бкс))))

  • Гость

    ща набежит работница, будет всех убеждать в том что Кейт несчастна и что ей осталось 5 лет жить в бкс))))

    уже прибежала. Активно минусует)

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