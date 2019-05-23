Кейт Миддлтон получила орден из рук королевы Елизаветы II на закрытой церемонии

Около месяца назад в Сети появилась информация о том, что Кейт Миддлтон была награждена Королевским Викторианским орденом. Однако его вручение состоялось только на этой неделе.

На днях Кейт Миддлтон наконец-то получила свой Королевский Викторианский орден. Эта награда вручается за заслуги перед монархом. Орден был учрежден королевой Викторией в 1896 году для поощрения людей, послуживших государству и королеве лично.

У ордена есть несколько рангов. Миддлтон была удостоена наивысшего. Среди членов королевской семьи Королевский Викторианский орден также получали герцогиня Корнуольская Камилла, принцесса Анна и графиня Уэссексская Софи.

1 2 3 ... 10 Недавно стало известно, что Кейт Миддлтон была награждена Королевским Викторианским орденом

Официальное вручение награды означает, что Кейт будет разрешено носить специальный пояс, значок и орден на официальных королевских мероприятиях. Скорее всего, впервые мы увидим герцогиню в новом облачении в следующем месяце, когда, предположительно, она примет участие в банкете в честь официального визита Дональда Трампа.