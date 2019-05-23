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Ее фрукты больше: Лена Темникова снялась в рекламе популярной сети демократичных супермаркетов

Забегая после работы в супермаркет рядом с домом, вы вряд ли ожидаете встретить там одну из самых модных певиц отечественной поп-сцены. Однако Лена Темникова утверждает, что заходит в «Пятерочку» за любимым лакомством. Если вы готовы поверить новой рекламе супермаркета с участием певицы, то, стоя в очереди к кассе, внимательно осмотритесь по сторонам.
Лена Темникова в худи собственного бренда
Лена Темникова в худи собственного бренда

Несмотря на плотный концертный график, новый альбом и собственную линию одежды, певица Елена Темникова не отказывается от участия в рекламных проектах. Аудитория певицы настолько широка (, что рекламная служба супермаркетов «Пятерочка» предложила Лене сняться в необычном промо-ролике, похожем, скорее, на музыкальный клип. Видео с участием исполнительницы хита «Бабочки» отличает откровенно сексуальный подтекст, который в связке с Леной работает безотказно. Жаль только, что фруктам в йогурте до Лениных далеко. 

«Мои фрукты больше», — слова Темниковой из ролика «Пятерочки». 

Что тут скажешь: двусмысленность всегда играет на руку рекламе. Раньше Елена не была замечена в подобного рода проектах. Если верить инсайдерам, она достаточно избирательна в вопросах коммерческого сотрудничества и своим имиджем предпочитает не рисковать. Последние годы певица, как принято говорить, дружила с такими супербрендами, как Intimissimi и Tiffany. Тем удивительнее увидеть ее, неизменно стильную и прекрасную, в до боли знакомых интерьерах «Пятерочки».

«Обидно, когда любимые исполнители рекламируют низкосортные товары», «Cогласитесь, если бы Лена рекламировала Мерседес, это круче смотрелось бы», — комментируют поклонники пост с видео в Инстаграме певицы.

Страница в соцсети Елены превратилась в книгу жалоб, где клиенты супермаркета высказывают свои претензии, а официальные представители им оперативно отвечают. Фанаты разделились на два лагеря: одни, попивая йогурт, готовы наслаждаться Леной где угодно — хоть на мальдивском пляже, хоть у кассы «Пятерочки», а другие, глубоко разочаровавшись, обвиняют артистку в «продажности». Лично мы в Woman.ru любим и Лену с ее песнями, и «Пятерочку» с ее ассортиментом, поэтому этот необычный альянс нам по вкусу.

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23 мая 2019
Текст Шляпужникова Дарья
Фото Getty Images, Instagram

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  • Деньги платят,вот и снимается,не за бесплатно же🤗

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