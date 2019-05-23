Стало известно, что Светлана Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Уже 24 мая в эфире Первого канала будет показан спецвыпуск программы «Голос. Дети». Предполагается, что финалисты конкурса примут участие в съемках в полном составе. А вот наставники будут не все.

Не так давно были обнародованы результаты проверки финала «Голос. Дети». Компания, занимавшаяся проверкой, выявила факты накрутки голосов, из-за чего было принято решение аннулировать победу Микеллы Абрамовой. Одновременно Первый канал сообщил о том, что 24 мая в прямом эфире будет показан спецвыпуск шоу, в котором примут участие все финалисты.

На данный момент нет информации о том, что Ержан Максим, Валерий Кузаков или Микелла Абрамова отказались появиться в эфире.

А вот Светлана Лобода, судя по всему, пропустит съемки. 23 мая ее представитель сообщил, что певица будет на гастролях.



«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — сообщила ТАССу пресс-секретарь Лободы Дарья Бурлакова.

1 2 3 ... 9 Светланы Лободы не будет в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Напомним, Светлана Лобода была наставницей победительницы «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой. Певица исключила дочь Алсу из конкурса перед самым финалом, но Микелла смогла отыграться в рамках специального конкурса. В финале Абрамова получила рекордное за историю шоу количество голосов — более 50%.