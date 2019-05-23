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Стало известно, что Светлана Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Уже 24 мая в эфире Первого канала будет показан спецвыпуск программы «Голос. Дети». Предполагается, что финалисты конкурса примут участие в съемках в полном составе. А вот наставники будут не все.

Не так давно были обнародованы результаты проверки финала «Голос. Дети». Компания, занимавшаяся проверкой, выявила факты накрутки голосов, из-за чего было принято решение аннулировать победу Микеллы Абрамовой. Одновременно Первый канал сообщил о том, что 24 мая в прямом эфире будет показан спецвыпуск шоу, в котором примут участие все финалисты.

На данный момент нет информации о том, что Ержан Максим, Валерий Кузаков или Микелла Абрамова отказались появиться в эфире.

А вот Светлана Лобода, судя по всему, пропустит съемки. 23 мая ее представитель сообщил, что певица будет на гастролях. 

«У нас завтра концерт в Казахстане на стадионе Almaty Arena», — сообщила ТАССу пресс-секретарь Лободы Дарья Бурлакова.

Напомним, Светлана Лобода была наставницей победительницы «Голос. Дети» Микеллы Абрамовой. Певица исключила дочь Алсу из конкурса перед самым финалом, но Микелла смогла отыграться в рамках специального конкурса. В финале Абрамова получила рекордное за историю шоу количество голосов — более 50%.

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23 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Светлана Лобода

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Правильно, считаю, что и родителям не стоит своих детей везти на это посмешище. Извинений нет, просто как ни в чем не бывало соберутся и переиграют, фу. Лобода молодец, может себе позволить делать что хочет.

  • Молодец. Если бы Абрамову исключили за накрутку голосов в ее пользу, принесли бы публичные извинения участникам и зрителям, то наверное, был бы смысл этого дополнительного выпуска. А сейчас все сводится к тому, что онажеребенок, что ее жаль, что она чуть ли не жертва игр первого канала. Светлана уже показала, что такой фарс ее не устраивает.

  • Молодец! И родители зря детей туда потащили, унижение какое-то. Лобода четко дала понять, что она в этом дерь....ме быть не желает.

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