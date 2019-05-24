Брухунова назвала слухи о романе с директором Петросяна «смрадным враньем»

На днях журналистам стало известно, что за много лет до отношений с Евгением Петросяном Татьяна Брухунова симпатизировала его подчиненному. Молодая женщина не смогла остаться в стороне от подобных заявлений и прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Татьяна Брухунова

Пару дней назад в отечественных СМИ появилась информация о романе Татьяны Брухуновой с Юрием Диктовичем, который долгие годы был личным директором Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом журналистам рассказала близкая подруга экс-супругов. Подтвердили информацию и некоторые работники театра Евгения Вагановича.



Если верить источникам, Брухунова встречалась с Диктовичем, когда ей было всего 18 лет. Мужчине же на момент их связи исполнилось 73 года.

Татьяна познакомилась с Юрием Яковлевичем во время стажировки, и в скором времени стала его ассистенткой. Инсайдеры утверждали, что девушка искренне любила взрослого мужчину и сильно страдала после его смерти. Однако есть вероятность, что во время романа с Диктовичем Брухуновой уже начал оказывать знаки внимания Петросян.

24 мая Татьяна прокомментировала эту информацию. Девушка решила быть краткой и не вдаваться в подробные обсуждения своей личной жизни.



«На днях новый фонтан смрадного вранья был открыт! Дорогие журналисты, хочу напомнить только одно — закон бумеранга никто не отменял», — написала Брухунова в своем микроблоге.



1 2 3 ... 10 Недавно инсайдеры сообщили журналистам, что у молодой возлюбленной Петросяна был роман с другим пожилым мужчиной

Многие фолловеры поддержали Татьяну. «Танечка, вы очень искренний, светлый человек! Не слушайте завистников», «Эти жуткие статьи добавляют вам популярности, расценивайте это только так», — прокомментировали пользователи Сети. Впрочем, некоторые посчитали, что Брухунова не до конца честна с аудиторией. «Дыма без огня не бывает», — заметила одна из подписчиц.