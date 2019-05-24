Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Брухунова назвала слухи о романе с директором Петросяна «смрадным враньем»

На днях журналистам стало известно, что за много лет до отношений с Евгением Петросяном Татьяна Брухунова симпатизировала его подчиненному. Молодая женщина не смогла остаться в стороне от подобных заявлений и прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

Пару дней назад в отечественных СМИ появилась информация о романе Татьяны Брухуновой с Юрием Диктовичем, который долгие годы был личным директором Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Об этом журналистам рассказала близкая подруга экс-супругов. Подтвердили информацию и некоторые работники театра Евгения Вагановича. 

Если верить источникам, Брухунова встречалась с Диктовичем, когда ей было всего 18 лет. Мужчине же на момент их связи исполнилось 73 года.

Татьяна познакомилась с Юрием Яковлевичем во время стажировки, и в скором времени стала его ассистенткой. Инсайдеры утверждали, что девушка искренне любила взрослого мужчину и сильно страдала после его смерти. Однако есть вероятность, что во время романа с Диктовичем Брухуновой уже начал оказывать знаки внимания Петросян. 

Татьяна Брухунова
 

24 мая Татьяна прокомментировала эту информацию. Девушка решила быть краткой и не вдаваться в подробные обсуждения своей личной жизни. 

«На днях новый фонтан смрадного вранья был открыт! Дорогие журналисты, хочу напомнить только одно — закон бумеранга никто не отменял», — написала Брухунова в своем микроблоге. 

  • Татьяна Брухунова, Евгений Петросян, Все о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, Елена Степаненко
    1 2 3 ...10
    Недавно инсайдеры сообщили журналистам, что у молодой возлюбленной Петросяна был роман с другим пожилым мужчиной
    Смотреть галерею

Многие фолловеры поддержали Татьяну. «Танечка, вы очень искренний, светлый человек! Не слушайте завистников», «Эти жуткие статьи добавляют вам популярности, расценивайте это только так», — прокомментировали пользователи Сети. Впрочем, некоторые посчитали, что Брухунова не до конца честна с аудиторией. «Дыма без огня не бывает», — заметила одна из подписчиц. 

Перейти к обсуждению


24 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
Теги

Татьяна Брухунова, Евгений Петросян, Все о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, Елена Степаненко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.