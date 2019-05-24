«С сексом все в порядке»: Водонаева встречается с парнем на 15 лет моложе, но не считает их роман серьезным

Еще не улеглась шумиха вокруг развода Алены Водонаевой и Алексея Комова, как телеведущая вновь заявила о себе. В интервью YouTube-каналу «Ходят Слухи» она призналась, что завела молодого любовника, но намерена искать «мужчину постарше».

В апреле этого года 36-летняя Алена Водонаева и ее муж Алексей Комов после полутора лет совместной жизни подали на развод. По слухам, причиной стал своенравный характер Водонаевой и нежелание Комова идти вперед.



В интервью проекту «Ходят Слухи» Алена подтвердила, что с мужем она не живет с февраля. «Мы пока не развелись. Когда я написала пост, я приняла решение, что мы разводимся. Но пока я не готова об этом говорить», — призналась Алена.

Пока в суде готовят документы, Водонаева зря время не теряет: как выяснилось, у звезды уже появился новый бойфренд, который младше нее на 15 лет. Не спешите поздравлять! Алена не планирует строить с ним серьезные отношения, отмечая, что это всего лишь временная интрижка, так как ее взгляды на разницу в возрасте значительно поменялись.



«Если говорить о сексе, то с личной жизнью у меня все в порядке», — пояснила Алена.



Напомним, что самым зрелым из тех, с кем встречалась экс-участница «Дома-2», был ее первый муж Алексей Малакаев. Разница в возрасте между супругами составляла пять лет. По словам Водонаевой, теперь ей захотелось попробовать отношения с человеком, который был бы значительно старше — например, лет на десять.



1 2 3 4 5 6 7 Алена Водонаева считала бывшего мужа настоящим мужчиной, а отношения с ним — искренней любовью

Однако пока это остается лишь в планах. Алена заявила, что сейчас у нее совсем нет времени на личную жизнь. Водонаева занимается сразу несколькими проектами: пишет новую книгу в соавторстве со своей мамой, а также развивает салон красоты.

