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«С сексом все в порядке»: Водонаева встречается с парнем на 15 лет моложе, но не считает их роман серьезным

Еще не улеглась шумиха вокруг развода Алены Водонаевой и Алексея Комова, как телеведущая вновь заявила о себе. В интервью YouTube-каналу «Ходят Слухи» она призналась, что завела молодого любовника, но намерена искать «мужчину постарше». 

В апреле этого года 36-летняя Алена Водонаева и ее муж Алексей Комов после полутора лет совместной жизни подали на развод. По слухам, причиной стал своенравный характер Водонаевой и нежелание Комова идти вперед. 

В интервью проекту «Ходят Слухи» Алена подтвердила, что с мужем она не живет с февраля. «Мы пока не развелись. Когда я написала пост, я приняла решение, что мы разводимся. Но пока я не готова об этом говорить», — призналась Алена.

Пока в суде готовят документы, Водонаева зря время не теряет: как выяснилось, у звезды уже появился новый бойфренд, который младше нее на 15 лет. Не спешите поздравлять! Алена не планирует строить с ним серьезные отношения, отмечая, что это всего лишь временная интрижка, так как ее взгляды на разницу в возрасте значительно поменялись.

«Если говорить о сексе, то с личной жизнью у меня все в порядке», — пояснила Алена. 

Напомним, что самым зрелым из тех, с кем встречалась экс-участница «Дома-2», был ее первый муж Алексей Малакаев. Разница в возрасте между супругами составляла пять лет. По словам Водонаевой, теперь ей захотелось попробовать отношения с человеком, который был бы значительно старше — например, лет на десять.  

  • 1 2 3 4 5 6 7
    Алена Водонаева считала бывшего мужа настоящим мужчиной, а отношения с ним — искренней любовью
    Смотреть галерею

Однако пока это остается лишь в планах. Алена заявила, что сейчас у нее совсем нет времени на личную жизнь. Водонаева занимается сразу несколькими проектами: пишет новую книгу в соавторстве со своей мамой, а также развивает салон красоты.

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24 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото nstagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Я чего то не пойму - совсем написать не про кого, а????

  • К бедному Малакееву присоединился и бедный Комов,ну и приданное у вас,мальчики, сочувствую.

  • 40 лет.. Все какую то девочку корчит из ебя .. Думает о шмотках..мальчиках..как бы урвать олигарха и прочем.. Надо уже начинать думать о сыне.. Стабильности. и спасении души

  • на отдельном фото в белом платье не Варнава из *камедивуман*

  • на отдельном фото в белом платье не Варнава из *камедивуман*????

  • А меня позабавил момент, когда Алена подсчитала возраст своего первого мужа: ему, наверное, 43, он на 5 лет меня старше, а мне 36))

  • Гость

    40 лет.. Все какую то девочку корчит из ебя .. Думает о шмотках..мальчиках..как бы урвать олигарха и прочем.. Надо уже начинать думать о сыне.. Стабильности. и спасении души

    Ей 37 будет скоро, а не 40.

  • Она что помешалась на своём сексе? Не стыдно такое маме мальчика писать? Я что-то совсем уже ничего в этом мире не понимаю

  • Ну прыгает по мужикам и пробует, чем еще заняться, а ребенок где, видит этих мужиков, кроме как дом 2 ничем не прославилась.

  • Ну нафига про каждого любовника докладывать всем на свете? Молчала бы в тряпочку. Всё-таки сын растёт. Каково ему? Вереница мужиков нескончаемая. Противно

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