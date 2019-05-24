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Яна Рудковская показала обоих своих взрослых сыновей на их последнем звонке

Андрей и Николай Батурины в этом году окончили школу. Звездная мама Яна Рудковская выложила фото с торжественной линейки, поделившись своей радостью и гордостью с подписчиками в Инстаграме.

Многие интернет-пользователи нередко упрекают 44-летнюю Рудковскую в невнимании к старшим сыновьям: родному Николаю и приемному Андрею. Однако всякий раз Яна с успехом доказывает обратное. На днях звездная мама разделила с наследниками важный в их жизни момент — торжественную линейку и последний звонок в школе. 

Николай Батурин, известный под сценическим именем Kolyas, уже давно заявил о себе как подающий надежды музыкант. Однако концерты и запись альбома не помешали ему достойно окончить школу.  

Андрей Батурин, в отличие от брата, шоу-бизнесом не интересуется и вообще не любит излишнее внимание. Юноша активно учится и занимается спортом, а потому нет сомнений, что и в его аттестате стоят хорошие оценки.

Яна Рудковская с особым трепетом и гордостью отнеслась к торжественному событию в жизни своих детей. «Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке у выпускников школы» — написала знаменитая продюсер и дополнила фото хэштегом #proudmama. 

С важным днем Рудковскую и ее наследников поздравили Юлианна Караулова, Филипп Киркоров, Лена Перминова.

Подписчики и друзья отметили, что юноши выросли настоящими красавцами, и не пожалели для Николая и Андрея теплых слов. «Какие прекрасные парни! Красивые оба. С независимостью и любовью в глазах», — прокомментировала фото Елена Малышева. 

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    Многие фолловеры Рудковской поинтересовались, почему 17-летний Андрей и 16-летний Николай оказались в одном классе
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Будет ли в жизни Яны Рудковской еще один последний звонок, неизвестно. Пока что она не собирается отдавать младшего сына в школу из-за его слишком плотного графика тренировок.

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24 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Яна Рудковская

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