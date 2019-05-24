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Марго Робби показала в Каннах образ зверски убитой актрисы

Для участия в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Марго Робби пришлось перевоплотиться в знаменитую актрису Шэрон Тейт, чья трагическая смерть до сих пор вызывает множество вопросов. В Каннах Марго повторила знаменитые образы великой актрисы. 

Девятый по счету фильм Тарантино рассказывает о жестоком убийстве жены Романа Полански — иконы стиля прошлого века Шэрон Тейт. Звезда Голливуда  была растерзана Чарльзом Мэнсоном в 1969 году. В тот момент актриса находилась на девятом месяце беременности. Событие вошло в историю как одна из самых чудовищных трагедий. 

Марго Робби стоило больших трудов воссоздавать образ знаменитой актрисы. При подготовке к съемкам 28-летней звезде «Отряда самоубийц» помогло внешнее сходство с Тейт.  

Кажется, Робби не на шутку вжилась в непростую роль. На ковровой дорожке премьерного показа в Каннах Марго Робби появилась в образах, пропитанных духом 1960-х. Легкие платья, киро-косички, нюдовый макияж — актриса повторила наиболее знаковые фэшн- и бьюти-тренды поколения хиппи. 

Марго Робби не стала долго думать, в чем же появиться на красной дорожке, и выбрала максимально простые (насколько это возможно в Каннах) наряды в черно-белой цветовой гамме — именно такие любила Шэрон Тейт.

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    В этом году выходит три фильма про Шэрон, так что эта идея пришла не только в голову Квентина
    Смотреть галерею

В российский прокат фильм «Однажды в Голливуде» выходит 8 августа 2019 года.

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24 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Марго Робби

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