Марго Робби показала в Каннах образ зверски убитой актрисы

Девятый по счету фильм Тарантино рассказывает о жестоком убийстве жены Романа Полански — иконы стиля прошлого века Шэрон Тейт. Звезда Голливуда была растерзана Чарльзом Мэнсоном в 1969 году. В тот момент актриса находилась на девятом месяце беременности. Событие вошло в историю как одна из самых чудовищных трагедий.
Марго Робби стоило больших трудов воссоздавать образ знаменитой актрисы. При подготовке к съемкам 28-летней звезде «Отряда самоубийц» помогло внешнее сходство с Тейт.
Кажется, Робби не на шутку вжилась в непростую роль. На ковровой дорожке премьерного показа в Каннах Марго Робби появилась в образах, пропитанных духом 1960-х. Легкие платья, киро-косички, нюдовый макияж — актриса повторила наиболее знаковые фэшн- и бьюти-тренды поколения хиппи.
Марго Робби не стала долго думать, в чем же появиться на красной дорожке, и выбрала максимально простые (насколько это возможно в Каннах) наряды в черно-белой цветовой гамме — именно такие любила Шэрон Тейт.
В российский прокат фильм «Однажды в Голливуде» выходит 8 августа 2019 года.