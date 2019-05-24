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Бывшая жена Потапа целовалась на его свадьбе с новым возлюбленным

Потап расстался со своей первой женой Ириной Горовой задолго до романа с Настей Каменских. Мужчина поддерживает теплые отношения с экс-супругой. Ирина даже появилась на свадьбе звездной пары — причем в компании нового избранника. 
Ирина Горовая
Ирина Горовая

Долгие годы Потап был женат на музыкальном продюсере Ирине Горовой, с которой они вместе развивали свой продюсерский центр. Однако в 2014 супруги приняли решение расстаться.

Несмотря на развод, Потап и Ирина сохранили довольно близкие отношения и продолжили совместную деятельность. 

Горовая близко знакома и с новой избранницей бывшего мужа Настей Каменских. Знаменитости даже позвали ее на свою свадьбу

Ирина пришла на торжество не одна. Компанию ей составил ее нынешний возлюбленный — бизнесмен Евгений Артюхов. 

Артюхов и Горовая предпочитают не афишировать свои отношения.

Однако на празднике влюбленные дали волю чувствам. Пара вместе позировала фотографам и даже целовалась на камеру.

Вряд ли Ирина решила уязвить бывшего мужа и его новую супругу демонстрацией своего счастья. Вероятно, женщине действительно хорошо рядом с новым возлюбленным — так почему она должна это скрывать?

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24 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Потап, Настя Каменских

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