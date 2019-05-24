Бывшая жена Потапа целовалась на его свадьбе с новым возлюбленным

Долгие годы Потап был женат на музыкальном продюсере Ирине Горовой, с которой они вместе развивали свой продюсерский центр. Однако в 2014 супруги приняли решение расстаться.
Горовая близко знакома и с новой избранницей бывшего мужа Настей Каменских. Знаменитости даже позвали ее на свою свадьбу.
Ирина пришла на торжество не одна. Компанию ей составил ее нынешний возлюбленный — бизнесмен Евгений Артюхов.
Однако на празднике влюбленные дали волю чувствам. Пара вместе позировала фотографам и даже целовалась на камеру.
Вряд ли Ирина решила уязвить бывшего мужа и его новую супругу демонстрацией своего счастья. Вероятно, женщине действительно хорошо рядом с новым возлюбленным — так почему она должна это скрывать?