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Микелла Абрамова не стала принимать участие в спецвыпуске «Голоса. Дети»

После аннулирования результатов финального голосования на шоу «Голос. Дети», победительницей которого стала Микелла Абрамова, Первый канал решил провести внеплановый выпуск со всеми финалистами проекта. Дочь Алсу в этот вечер на сцену так и не вышла. 
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

После проверки результатов голосования шестого сезона «Голос. Дети» Первый канал принял беспрецедентное решение отменить итоги проекта и провести спецвыпуск со всеми финалистами шоу. 

До последнего момента было неизвестно, примут ли участие в съемках все 9 участников. 

Особенно зрителей волновало, появится ли в спецвыпуске Микелла Абрамова. После скандала с накруткой голосов ни она, ни ее представители иродственники долгое время не комментировали случившееся. Лишь пару дней назад Алсу заявила, что Микелла должна сама принять решение о возможности своего выступления.

Алсу
Алсу с Микеллой

В итоге, 24 мая на сцене появились 8 финалистов — кроме, как вы уже могли понять, Абрамовой. 

«К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью большой семьи ''Голоса''. Мы желаем ей успехов», — сообщил Дмитрий Нагиев. 

На данный момент семья Микеллы молчит по поводу итогов проекта. Впрочем, Алсу пообещала дать развернутое пояснение ситуации, которую все обсуждают последние несколько недель, 1 июня, в День защиты детей. 

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24 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Михаил Джапаридзе/ТАСС, PhotoXPres
Теги

Алсу

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • А не говорила ли я, что не стоит семейке Абрамовых хамить в адрес Первого и лично Эрнста, ни самим, ни через покупных комментаторов? Ну, вот и результат. :)

  • Ну хоть так. Все все равно все знают.

  • Ору

  • Правильно сделала. Не нужно

  • Правильно сделала. Нечего ей там делать. Пусть в ванной "поёт"

  • Гость

    Ну хоть так. Все все равно все знают.

    Да уж красноречивее некуда. Дисквалификация и есть, просто в форме, не травмирующей девочку.

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