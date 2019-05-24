Микелла Абрамова не стала принимать участие в спецвыпуске «Голоса. Дети»

После проверки результатов голосования шестого сезона «Голос. Дети» Первый канал принял беспрецедентное решение отменить итоги проекта и провести спецвыпуск со всеми финалистами шоу.
Особенно зрителей волновало, появится ли в спецвыпуске Микелла Абрамова. После скандала с накруткой голосов ни она, ни ее представители иродственники долгое время не комментировали случившееся. Лишь пару дней назад Алсу заявила, что Микелла должна сама принять решение о возможности своего выступления.
В итоге, 24 мая на сцене появились 8 финалистов — кроме, как вы уже могли понять, Абрамовой.
«К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью большой семьи ''Голоса''. Мы желаем ей успехов», — сообщил Дмитрий Нагиев.
На данный момент семья Микеллы молчит по поводу итогов проекта. Впрочем, Алсу пообещала дать развернутое пояснение ситуации, которую все обсуждают последние несколько недель, 1 июня, в День защиты детей.