Кто стал победителем шоу и почему не приехали наставники: главные итоги спецвыпуска «Голос. Дети»

24 мая Первый канал показал специальный выпуск шоу «Голос. Дети», в ходе которого была поставлена точка в скандальной истории с выбором победителя.

Почти месяц назад состоялся финал шестого сезона проекта «Голос. Дети», который оставил у зрителей весьма спорные чувства. С рекордным отрывом (ранее столько голосов в российской версии шоу не набирал никто) победу одержала 11-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла.

Столкнувшись со всеобщим негодованием, руководство Первого канала решило обратиться к специалистам для проверки результатов голосования.

Судя по данным Group-IB, в пользу Микеллы Абрамовой были засчитаны десятки тысяч фальшивых голосов.

Микелла Абрамова

Вскоре после публикации данной информации телеканал сообщил о проведении внепланового спецвыпуска «Голоса» и пригласил к участию всех девятерых финалистов проекта, заявив, что пока никто из них (включая Микеллу) не отказался от участия в этой встрече.

(Абрамова представляла именно ее команду), заявила, что А вот Светлана Лобода, являющаяся наставницей на проекте, заявила, что не сможет присутствовать на съемках спецвыпуска , так как в это время будет в отъезде.

В итоге, сославшись на неотложные дела и гастрольные туры, на новой встрече не появился ни один из наставников проекта. Меладзе, Лобода и Пелагея записали для своих подопечных видеообращения, в которых пожелали им удачно выступить, а также успешно продолжить свой творческий путь.

Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея

Не появилась в эфире и дочь Алсу. «К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью большой семьи ''Голоса''. Мы желаем ей успехов», — прокомментировал решение девочки Дмитрий Нагиев.

8 финалистов проекта совместно исполнили песни своих наставников, а затем выступили с сольными номерами. После этого на сцене появился руководитель Первого Канала Константин Эрнст.

Константин Эрнст

«После начала проверки Group-IB мы были готовы к любому повороту. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. ''Голос'' был и останется честным. Никакие связи, никакие деньги не помогут, как говорится в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку — маленькой», — заключил Эрнст.

1 2 3 ... 14 24 мая на Первом канале был показан спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

После этого глава «Первого» подвел итоги проекта. Победителями шестого сезона «Голоса. Дети» стали все 9 финалистов шоу, включая Микеллу Абрамову! Все ребята получили по 1 миллиону рублей для продолжения творческой карьеры. Кроме того, юных певцов пригласили в студию Universal Music, где они смогут записать свои первые треки.

В конце шоу финалисты шестого сезона «Голоса», а также победители прошлых вместе исполнили песню «Победитель получает все» легендарной группы Abba. Кажется, о таком добром и красивом финале оскандалившегося проекта мы все и не мечтали, не правда ли?