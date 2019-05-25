Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Кто стал победителем шоу и почему не приехали наставники: главные итоги спецвыпуска «Голос. Дети»

24 мая Первый канал показал специальный выпуск шоу «Голос. Дети», в ходе которого была поставлена точка в скандальной истории с выбором победителя.
 
 

Почти месяц назад состоялся финал шестого сезона проекта «Голос. Дети», который оставил у зрителей весьма спорные чувства. С рекордным отрывом (ранее столько голосов в российской версии шоу не набирал никто) победу одержала 11-летняя дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. 

Столкнувшись со всеобщим негодованием, руководство Первого канала решило обратиться к специалистам для проверки результатов голосования.

Судя по данным Group-IB, в пользу Микеллы Абрамовой были засчитаны десятки тысяч фальшивых голосов. 

Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

Вскоре после публикации данной информации телеканал сообщил о проведении внепланового спецвыпуска «Голоса» и пригласил к участию всех девятерых финалистов проекта, заявив, что пока никто из них (включая Микеллу) не отказался от участия в этой встрече. 

А вот Светлана Лобода, являющаяся наставницей на проекте (Абрамова представляла именно ее команду), заявила, что не сможет присутствовать на съемках спецвыпуска, так как в это время будет в отъезде. 

В итоге, сославшись на неотложные дела и гастрольные туры, на новой встрече не появился ни один из наставников проекта. Меладзе, Лобода и Пелагея записали для своих подопечных видеообращения, в которых пожелали им удачно выступить, а также успешно продолжить свой творческий путь. 

Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Певица Пелагея
Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея

Не появилась в эфире и дочь Алсу. «К сожалению, Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью большой семьи ''Голоса''. Мы желаем ей успехов», — прокомментировал решение девочки Дмитрий Нагиев.

8 финалистов проекта совместно исполнили песни своих наставников, а затем выступили с сольными номерами. После этого на сцене появился руководитель Первого Канала Константин Эрнст. 

Константин Эрнст
Константин Эрнст

«После начала проверки Group-IB мы были готовы к любому повороту. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку: вы не должны быть объектами манипуляции взрослых. Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому взрослому: не стоит даже пытаться. ''Голос'' был и останется честным. Никакие связи, никакие деньги не помогут, как говорится в известной сказке, сделать сердце большим, а ножку — маленькой», — заключил Эрнст.

После этого глава «Первого» подвел итоги проекта. Победителями шестого сезона «Голоса. Дети» стали все 9 финалистов шоу, включая Микеллу Абрамову! Все ребята получили по 1 миллиону рублей для продолжения творческой карьеры. Кроме того, юных певцов пригласили в студию Universal Music, где они смогут записать свои первые треки. 

В конце шоу финалисты шестого сезона «Голоса», а также победители прошлых  вместе исполнили песню «Победитель получает все» легендарной группы Abba. Кажется, о таком добром и красивом финале оскандалившегося проекта мы все и не мечтали, не правда ли?

Перейти к обсуждению


25 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Михаил Джапаридзе/ТАСС, PhotoXPress.ru, Starface
Теги

Алсу, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Певица Пелагея, Константин Эрнст

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.