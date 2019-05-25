Светлана Лобода исполнила зажигательный танец в честь победителей шоу «Голос. Дети»

24 мая, после отмены результатов официального голосования, в эфире Первого канала прошел спецвыпуск шестого сезона «Голос. Дети».
На шоу присутствовали все финалисты, кроме дочери Алсу. Не появились на съемках и наставники проекта.
Впрочем, знаменитости не остались в стороне от «Голоса» — все они записали видеообращения к своим подопечным, в которых пожелали им удачно выступить, а также успешно продолжить свою музыкальную карьеру.
А после объявления окончательных результатов проекта Светлана Лобода поделилась с фолловерами роликом, сделанным прямо во время ее концерта в Алма-Ате.
Многие интернет-пользователи присоединись к ликованию Светланы. «Поздравляю ребят, они настоящие звезды», «Самый крутой финал! Все дети — большие молодцы», — прокомментировали подписчики.
Напомним, победителями шестого сезона проекта «Голос. Дети» стали все финалисты, включая Микеллу Абрамову. Ребятам вручили по 1 миллиону рублей и пригласили в известную студию звукозаписи.