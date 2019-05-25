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Светлана Лобода исполнила зажигательный танец в честь победителей шоу «Голос. Дети»

24 мая на Первом канале был показан спецвыпуск детского «Голоса», в ходе которого состоялось награждение всех финалистов. Наставники проекта не присутствовали на шоу, но болели за своих подопечных дистанционно. 

24 мая, после отмены результатов официального голосования, в эфире Первого канала прошел спецвыпуск шестого сезона «Голос. Дети». 

На шоу присутствовали все финалисты, кроме дочери Алсу. Не появились на съемках и наставники проекта. 

Светлана Лобода заранее сообщила, что у нее не получится быть с ребятами из-за гастрольного тура. В отъезде оказалась и Пелагея. У Валерия Меладзе же в этот вечер был концерт.  

Впрочем, знаменитости не остались в стороне от «Голоса» — все они записали видеообращения к своим подопечным, в которых пожелали им удачно выступить, а также успешно продолжить свою музыкальную карьеру. 

А после объявления окончательных результатов проекта Светлана Лобода поделилась с фолловерами роликом, сделанным прямо во время ее концерта в Алма-Ате. 

«Танцую в честь всех победителей ''Голоса''», — написала под видео исполнительница. 

Многие интернет-пользователи присоединись к ликованию Светланы. «Поздравляю ребят, они настоящие звезды», «Самый крутой финал! Все дети — большие молодцы», — прокомментировали подписчики. 

Напомним, победителями шестого сезона проекта «Голос. Дети» стали все финалисты, включая Микеллу Абрамову. Ребятам вручили по 1 миллиону рублей и пригласили в известную студию звукозаписи. 

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25 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Михаил Джапаридзе/ТАСС, PhotoXPress.ru, Starface
Теги

Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Алсу, Певица Пелагея

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