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Константин Эрнст признался, что считает себя обманутым после «Голоса. Дети»

24 мая на Первом канале состоялся спецвыпуск «Голоса. Дети». В финале программы на сцену поднялся глава телеканала Константин Эрнст. Мужчина поведал о своих чувствах по поводу скандала вокруг телепроекта. 
Константин Эрнст
Константин Эрнст

Победа Микеллы Абрамовой в шестом сезоне «Голоса. Дети» возмутила всю страну. Из-за ее огромного отрыва от других финалистов (за Микеллу проголосовали рекордные 56,5% зрителей) руководитель Первого канала Константин Эрнст решил проверить результаты голосования.

Мало кто верил, что данная проверка сможет кардинальным образом повлиять на итоги конкурса. 

Однако 16 мая представители Group-IB сообщили о фальсификации «Голоса». Тогда же представители «Первого» заявили, что в скором времени проведут внеплановый выпуск с финалистами проекта.

 
 

24 мая, в конце спецвыпуска «Голоса», Константин Эрнст появился на сцене и прокомментировал события последнего месяца. 

«26 апреля случилось то, что до сих пор обсуждает вся страна. То, чего никогда не было в этом проекте. Каждый имел право реагировать так, как он реагировал. Каждый мог чувствовать себя обманутым — мы точно чувствовали себя обманутыми», — заявил Эрнст.

Глава телеканала заявил, что во время проверки результатов голосования готовился к любому повороту в данной ситуации. Он остался доволен новым финалом проекта. Напомним, победителями шестого сезона «Голоса» стали все 9 финалистов проекта, включая Микеллу Абрамову. 

«Никакие призы и премии не сделают наших детей более ценными. Ценность в том, что они просто есть», — подчеркнул в своей речи руководитель Первого канала. 

К слову, ранее в СМИ появлялась информация, что теперь «Голос» изменит свою систему голосования, чтобы исключить подобные инциденты. 

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25 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Михаил Джапаридзе/ТАСС, PhotoXPress.ru, Starface
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Константин Эрнст, Алсу

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20 комментариев Добавить комментарий
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  • Хвала, что детей наградили и что они почувствовали себя людьми, а не массовкой для детей олигархов

  • мне стало жалко дочку Алсу,маленького человечка.И захочет ли она дальше петь?.

  • "Помню жутко опаздывал на работу ... Автомобиль в ремонте ... Сел в такси ... Говорю, "Останкино! И побыстей если можно!" ... Таксист, который несомненно меня узнал, спокойно так, "Три тысячи" ... Я возмущённо, "А почему так дорого?" ... А тот так театрально разводит руками и восклицает, "Ничего не поделаешь - прайм-тайм, Константин Львович ... Пробки повсюду." - Константин Эрнст (из интервью) ...

  • Гость

    мне стало жалко дочку Алсу,маленького человечка.И захочет ли она дальше петь?.

    Интересно, а этому маленькому человечку было жалко других детей, когда она приз отняла

  • Гость

    мне стало жалко дочку Алсу,маленького человечка.И захочет ли она дальше петь?.

    Плюс миллион!!!!! На других сайтах я вижу нормальное отношение людей к ребенку, ее все жалеют, клеймя родителей. И только на этом сайте испражняются на девочку, с особенной злобой, торжеством. Сайт поддерживает травлю, клепая статью за статьей в одном и том же духе. Люди и так злые, так это злобу еще больше поощряют, подогревают. А потом удивляются, почему на первом такие пошлые и низкопробные программы, унижающие людей, типа давай поженимся и малышевой.

  • Кто-нибудь знает, было официальное аннулирование результатов о котором все сми писали? Похоже что нет раз 9 победителей. Эрнста в отставку!

  • Гость

    "Помню жутко опаздывал на работу ... Автомобиль в ремонте ... Сел в такси ... Говорю, "Останкино! И побыстей если можно!" ... Таксист, который несомненно меня узнал, спокойно так, "Три тысячи" ... Я возмущённо, "А почему так дорого?" ... А тот так театрально разводит руками и восклицает, "Ничего не поделаешь - прайм-тайм, Константин Львович ... Пробки повсюду." - Константин Эрнст (из интервью) ...

    Таксист берет по счетчику. Чушь, не было такого интервью.

  • У нас была одна мамаша в детском саду. Какому-то ребенку сделали родители поделку, и поставили сие творение на почетную полочку. Так мамаша стала изливать свою желчь на ребенка с поделкой, всячески стараясь его уколоть, укусить и унизить, не стесняясь в выражениях. За мамашу было стыдно. Тот же самый стыд я чувствую сейчас, читая опусы формучан, проходящихся по девочке.

  • Вумен , ОСТАНОВИСЬ, это уже за гранью добра и зла. Сколько можно???

  • Гость

    Плюс миллион!!!!! На других сайтах я вижу нормальное отношение людей к ребенку, ее все жалеют, клеймя родителей. И только на этом сайте испражняются на девочку, с особенной злобой, торжеством. Сайт поддерживает травлю, клепая статью за статьей в одном и том же духе. Люди и так злые, так это злобу еще больше поощряют, подогревают. А потом удивляются, почему на первом такие пошлые и низкопробные программы, унижающие людей, типа давай поженимся и малышевой.

    Во Владивостоке подросло "достойное" поколение таких вот, храбрых в интернете, не контролирующих свое поведение и речь.

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