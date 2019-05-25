Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
На конкурсе блогеров были выбраны победители в 22-х номинациях — от моды, красоты и кулинарии до политики, спорта и благотворительности.
Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.
Заняла призовое место и популярная в Сети двухцветная кошка Amazing Narnia, за которой следят 165 тысяч подписчиков.
После церемонии награждения блогеры отправились на афтепати, на котором выступали Джанлукка Вакки и диджей Smash.