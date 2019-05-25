Виктория Боня получила особую награду в Каннах

72-й Каннский кинофестиваль решил расширить сферу своей деятельности. В этом году на Лазурном берегу награждают не только киноделов, но и... блогеров.

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Россию представляли несколько знаменитостей, в том числе и Виктория Боня.

На конкурсе блогеров были выбраны победители в 22-х номинациях — от моды, красоты и кулинарии до политики, спорта и благотворительности.

Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.

Кроме того, на конкурсе были награждены «танцующий миллионер» Джанлука Вакки и знаменитый турецкий повар Нусрет Гекче. Наверняка вы хоть раз видели, как искусно он обращается с ножом и мясом.

Заняла призовое место и популярная в Сети двухцветная кошка Amazing Narnia, за которой следят 165 тысяч подписчиков.

1 2 3 ... 8 24 мая в Каннах прошла церемония награждения победителей премии World Bloggers Award

После церемонии награждения блогеры отправились на афтепати, на котором выступали Джанлукка Вакки и диджей Smash.