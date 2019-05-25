Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Боня получила особую награду в Каннах

72-й Каннский кинофестиваль решил расширить сферу своей деятельности. В этом году на Лазурном берегу награждают не только киноделов, но и... блогеров.
 
 

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.

Россию представляли несколько знаменитостей, в том числе и Виктория Боня. 

На конкурсе блогеров были выбраны победители в 22-х номинациях — от моды, красоты и кулинарии до политики, спорта и благотворительности. 

Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.

Кроме того, на конкурсе были награждены «танцующий миллионер» Джанлука Вакки и знаменитый турецкий повар Нусрет Гекче. Наверняка вы хоть раз видели, как искусно он обращается с ножом и мясом.

Заняла призовое место и популярная в Сети двухцветная кошка Amazing Narnia, за которой следят 165 тысяч подписчиков. 

  • 1 2 3 ...8
    24 мая в Каннах прошла церемония награждения победителей премии World Bloggers Award
    Смотреть галерею

После церемонии награждения блогеры отправились на афтепати, на котором выступали Джанлукка Вакки и диджей Smash. 

Перейти к обсуждению 17


25 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Getty Images
Теги

Виктория Боня, Джанлука Вакки, Диджей Smash

Реклама

17 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Что за бред? Причем несчастный Каннский фестиваль к третьеразрядному конкурсу блогеров, кроме того, что они проходят в одном и том же городе?

  • Что она курит ? Ведущие вообще в шоке от неё. Достаточно было просто молча улыбнуться и принять награду . Со своим ковром вместо платья и безобразным шлейфом производит впечатление наркоманки без манер.фууу

  • Как она красиво выглядит.

  • Боже мой! Какой позор! Ее ведущие пытаются поздравить, а она своим платьем озабочена - повернуться спиной и бурчать что-то в ответ - просто не уважение.

  • Платье Королевы красивый цвет.

  • Поздравляем нашу красавицу Боню.

  • Гость

    Что она курит ? Ведущие вообще в шоке от неё. Достаточно было просто молча улыбнуться и принять награду . Со своим ковром вместо платья и безобразным шлейфом производит впечатление наркоманки без манер.фууу

    Не волнуйтесь, она курит то что надо.

  • Ай да Боня францию она покорила полностью.

  • Вчера она была в таком красивом платье золотистом на дорожке кажется просто обалденна!

  • фигура у нее красивое выглядит удивительно хорошо.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.