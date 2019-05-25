Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

Дмитрий Тарасов славится своей любовью к дорогим машинам. На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.

Дмитрий Тарасов

Пожалуй, одно из главных увлечений 32-летнего Дмитрия Тарасова — это автомобили. В автопарке спортсмена имеется несколько роскошных иномарок стоимостью несколько миллионов рублей.

Впрочем, по решению суда, в прошлом году на две машины Тарасова был наложен арест

Из-за того, что Дмитрий уже долгое время не выплачивает алименты своей старшей дочери Ангелине (на данный момент он должен ей более 15 миллионов рублей), органы постановили ограничить права футболиста во владении иномарками вплоть до момента, пока он не погасит свой долг перед первой семьей.

Недавно порталу «СтарХит» стало известно, что, несмотря на ряд серьезных финансовых трудностей, Дмитрий купил еще один автомобиль.

Правда, сразу заплатить за него игрок московского «Локомотива» не смог.

«Тарасов вчера оформил новый ''гелик'' в кредит. Выглядит хорошо, но на понтах, весь салон от него шарахался», — поведал корреспонденту сайта очевидец.

Дмитрий и его жена Анастасия пока не афишируют в своих соцсетях серьезную покупку. Вполне возможно, что приобрести автомобиль Тарасов решил после победы «Локомотива» в Олимп Кубке России, чтобы, таким образом, поощрить себя за хорошую игру.