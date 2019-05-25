Певица Ханна дала понять, что Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой

Анастасия Решетова и Тимати встречаются уже несколько лет. Поклонники давно ждут, когда звездная пара, наконец, решится на пополнение. Однако сами же знаменитости предпочитают не комментировать эту тему.
Неожиданно для всех на эту тему заговорила певица Ханна. 25 мая, во время 9-й Музыкальной Премии телеканала RU.TV, девушка намекнула, что скоро Анастасия впервые станет мамой.
На красной дорожке корреспондент канала спросила Ханну о ее знаменитой звездной коляске. Недавно мы писали о том, что после рождения дочери певица и ее муж Пашу оставили свою коляску в Майами, чтобы ей воспользовалась Нюша, которая родила спустя пару недель после Ханны.
Журналистка решила узнать у Ханны, кому же достанется коляска. Без малейших сомнений исполнительница призналась, что теперь ей будут пользоваться Тимати и Анастасия Решетова, передает Telegram-канал «Только никому».
Наверняка Ханна не сразу поняла, какую тайну она случайно раскрыла. Впрочем, нам остается только ждать, как прокомментируют данную ситуацию будущие родители — если они, конечно, не сделают вид, что ничего не произошло.