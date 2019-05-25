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Певица Ханна дала понять, что Анастасия Решетова совсем скоро станет мамой

Слухи о беременности Анастасии Решетовой ходят не первый месяц, но сама Настя упорно хранит молчание. А вот супруга Пашу Ханна намекнула, что 23-летняя избранница Тимати ждет ребенка. 
Тимати, Анастасия Решетова
Тимати и Анастасия Решетова

Анастасия Решетова и Тимати встречаются уже несколько лет. Поклонники давно ждут, когда звездная пара, наконец, решится на пополнение. Однако сами же знаменитости предпочитают не комментировать эту тему. 

Кажется, модель и рэпер не хотят спешить или же отлично скрывают настоящее положение вещей

Неожиданно для всех на эту тему заговорила певица Ханна. 25 мая, во время 9-й Музыкальной Премии телеканала RU.TV, девушка намекнула, что скоро Анастасия впервые станет мамой. 

Анастасия Решетова
 

На красной дорожке корреспондент канала спросила Ханну о ее знаменитой звездной коляске. Недавно мы писали о том, что после рождения дочери певица и ее муж Пашу оставили свою коляску в Майами, чтобы ей воспользовалась Нюша, которая родила спустя пару недель после Ханны. 

Нюша же, в свою очередь, оставила коляску Виктории Лопыревой. Недавно Виктория рассказала, что уже очень скоро тоже передаст этот поистине «звездный» предмет еще одной беременной знаменитости. 

Журналистка решила узнать у Ханны, кому же достанется коляска. Без малейших сомнений исполнительница призналась, что теперь ей будут пользоваться Тимати и Анастасия Решетова, передает Telegram-канал «Только никому». 

Наверняка Ханна не сразу поняла, какую тайну она случайно раскрыла. Впрочем, нам остается только ждать, как прокомментируют данную ситуацию будущие родители — если они, конечно, не сделают вид, что ничего не произошло. 

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25 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Певица Ханна, Тимати, Павел Курьянов (Пашу), Виктория Лопырева, Певица Нюша

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