Беременность Решетовой и отсутствие Бузовой: что обсуждали Шишкова, Бородина и другие гости 9-й музыкальной премии RU.TV

25 мая в «Крокус Сити Холле» прошла 9-я музыкальная премия телеканала RU.TV. Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Макс Барских и другие артисты поборолись за награды.

Николай Басков, Екатерина Гусева и Филипп Киркоров

Русская музыкальная премия телеканала RU.TV считается одним из самых ярких событий в мире отечественного шоу-бизнеса. Из года в год RU.TV готовит для миллионов зрителей масштабный праздник с необычными звездными выступлениями.

Во время церемонии становятся известны имена лауреатов конкурса, за которых в течение долгих месяцев голосовала вся Россия.

Одной из ведущих музыкального события этого года стала Полина Гагарина. За столиками у самой сцены собрались Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак, Мот и его супруга Мария Мельникова и многие другие звезды.

Ханна и Пашу

В этом году зрителям запомнились не только красочные номера артистов, но и внезапные признания знаменитостей на красной дорожке.

Сразу несколько представителей лейбла BlackStar заявили, что в скором времени Тимати и Анастасия Решетова станут родителями!

Сначала об интересном положении модели как будто случайно проговорились директор лейбла Пашу и его супруга Ханна. Звездная пара сказала, что передаст близким друзьям свою коляску.

Мария Мельникова и Мот

Затем, по словам одной из ведущих премии RU.TV, стало известно, что готовят презенты для будущих родителей и Мот с Марией Мельниковой. Судя по всему, это будут ползунки их годовалого сына Соломона.

Алена Шишкова тоже присутствовала на церемонии и не осталась в стороне от заявлений про беременность Решетовой.

«Дети — это счастье. Алиса (дочь Тимати и Шишковой — прим. Woman.ru) очень коммуникабельный ребенок. Тем более, это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку», — цитирует слова модели «СтарХит».

Алена Шишкова

Во время церемонии были вручены специальные серебряные самовары в 18 номинациях. Так, лучшими певцом и певицей года стали Макс Барских и Светлана Лобода, а группой — дуэт Artik&Asti.

В этом году RU.TV представил новую номинацию под названием «Фан или профан» — народный выбор зрителей канала.

Пожалуй, данную позицию можно назвать самой престижной, ведь она подразумевает под собой наличие у победителя самого большого фан-клуба в стране.

Победителем в категории «Фан или профан» стала Ольга Бузова. Увы, «поющая ведущая» пропустила мероприятие, сославшись на давно запланированное выступление в другом городе. Есть вероятность, что Бузова специально проигнорировала премию RU.TV — в прошлом году ее сильно задела ироничная награда в категории «Ольга Бузова года».



С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:



Мощный старт — Zivert



Лучший дуэт — Мот feat. Валерий Меладзе, «Сколько лет»



Лучшая группа — Artik&Asti



Лучшая песня — Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий»



Кино и музыка — Светлана Лобода, «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)



Лучший видеоклип — Сергей Лазарев, «Сдавайся»



Лучший певец — Макс Барских



Лучшая певица — Светлана Лобода



Лучший рок-проект — Диана Арбенина, «Ночные снайперы»



Лучший хип-хоп проект — Джиган



Звезда танцпола — Артур Пирожков, «Зацепила»



Лучшее концертное шоу — Полина Гагарина, «Обезоружена»



Мегамикс — Filatov & Karas и Виктор Цой, «Остаться с собой»



Лучший кавер — A'Studio feat. The Jigits, «Прощай»



Интернет-певица — Рита Дакота



Выбор Cosmopolitan — Zivert



Лучший клип на песню поэта Михаила Гуцериева — «Земляне», «Одиночество»



Фан или профан — Ольга Бузова