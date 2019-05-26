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Беременность Решетовой и отсутствие Бузовой: что обсуждали Шишкова, Бородина и другие гости 9-й музыкальной премии RU.TV

25 мая в «Крокус Сити Холле» прошла 9-я музыкальная премия телеканала RU.TV. Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Макс Барских и другие артисты поборолись за награды. 
Николай Басков, Филипп Киркоров
Николай Басков, Екатерина Гусева и Филипп Киркоров

Русская музыкальная премия телеканала RU.TV считается одним из самых ярких событий в мире отечественного шоу-бизнеса. Из года в год RU.TV готовит для миллионов зрителей масштабный праздник с необычными звездными выступлениями.

Во время церемонии становятся известны имена лауреатов конкурса, за которых в течение долгих месяцев голосовала вся Россия. 

Одной из ведущих музыкального события этого года стала Полина Гагарина. За столиками у самой сцены собрались Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак, Мот и его супруга Мария Мельникова и многие другие звезды. 

Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу)
Ханна и Пашу

В этом году зрителям запомнились не только красочные номера артистов, но и внезапные признания знаменитостей на красной дорожке.

Сразу несколько представителей лейбла BlackStar заявили, что в скором времени Тимати и Анастасия Решетова станут родителями!

Сначала об интересном положении модели как будто случайно проговорились директор лейбла Пашу и его супруга Ханна. Звездная пара сказала, что передаст близким друзьям свою коляску. 

Мот, Мария Мельникова (Гураль)
Мария Мельникова и Мот

Затем, по словам одной из ведущих премии RU.TV, стало известно, что готовят презенты для будущих родителей и Мот с Марией Мельниковой. Судя по всему, это будут ползунки их годовалого сына Соломона.

Алена Шишкова тоже присутствовала на церемонии и не осталась в стороне от заявлений про беременность Решетовой. 

«Дети — это счастье. Алиса (дочь Тимати и Шишковой — прим. Woman.ru) очень коммуникабельный ребенок. Тем более, это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку», — цитирует слова модели «СтарХит»

Алена Шишкова
Алена Шишкова

Во время церемонии были вручены специальные серебряные самовары в 18 номинациях. Так, лучшими певцом и певицей года стали Макс Барских и Светлана Лобода, а группой — дуэт Artik&Asti. 

В этом году RU.TV представил новую номинацию под названием «Фан или профан» — народный выбор зрителей канала.

Пожалуй, данную позицию можно назвать самой престижной, ведь она подразумевает под собой наличие у победителя самого большого фан-клуба в стране.

Победителем в категории «Фан или профан» стала Ольга Бузова. Увы, «поющая ведущая» пропустила мероприятие, сославшись на давно запланированное выступление в другом городе. Есть вероятность, что Бузова специально проигнорировала премию RU.TV — в прошлом году ее сильно задела ироничная награда в категории «Ольга Бузова года»

С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже: 

Мощный старт — Zivert

Лучший дуэт — Мот feat. Валерий Меладзе, «Сколько лет»

Лучшая группа — Artik&Asti

Лучшая песня — Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий»

Кино и музыка — Светлана Лобода, «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)

Лучший видеоклип — Сергей Лазарев, «Сдавайся»

Лучший певец — Макс Барских

Лучшая певица — Светлана Лобода

Лучший рок-проект — Диана Арбенина, «Ночные снайперы»

Лучший хип-хоп проект — Джиган

Звезда танцпола — Артур Пирожков, «Зацепила»

Лучшее концертное шоу — Полина Гагарина, «Обезоружена»

Мегамикс — Filatov & Karas и Виктор Цой, «Остаться с собой»

Лучший кавер — A'Studio feat. The Jigits, «Прощай»

Интернет-певица — Рита Дакота

Выбор Cosmopolitan — Zivert

Лучший клип на песню поэта Михаила Гуцериева — «Земляне», «Одиночество»

Фан или профан — Ольга Бузова

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26 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Николай Басков, Филипп Киркоров, Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу), Мот, Мария Мельникова (Гураль), Алена Шишкова, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Юлия Ковальчук, Макс Барских, Группа «А-Студио», Виктория Дайнеко, Инна Маликова, Певица Елка, Милана Тюльпанова, Белла Потемкина, Владимир Пресняков, Юлия Савичева, Ольга Серябкина, Мария Погребняк, Певец Юркисс, Елена Север, Рита Дакота, Группа «Дискотека Авария», Ксения Бородина, Ольга Орлова, Алла Довлатова, Группа Mband, Алена Водонаева, Группа Artik & Asti, Клава Кока, Гоша Куценко, Юлия Беретта, Alekseev, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулус, Джиган, Ида Галич, Екатерина Одинцова, Наталья Зубарева, Анастасия Решетова, Тимати, Анна Калашникова, Рэпер ST, Александр Тарасов (T-Killah)

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