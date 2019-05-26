Беременность Решетовой и отсутствие Бузовой: что обсуждали Шишкова, Бородина и другие гости 9-й музыкальной премии RU.TV

Русская музыкальная премия телеканала RU.TV считается одним из самых ярких событий в мире отечественного шоу-бизнеса. Из года в год RU.TV готовит для миллионов зрителей масштабный праздник с необычными звездными выступлениями.
Одной из ведущих музыкального события этого года стала Полина Гагарина. За столиками у самой сцены собрались Филипп Киркоров, Дима Билан, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак, Мот и его супруга Мария Мельникова и многие другие звезды.
В этом году зрителям запомнились не только красочные номера артистов, но и внезапные признания знаменитостей на красной дорожке.
Сначала об интересном положении модели как будто случайно проговорились директор лейбла Пашу и его супруга Ханна. Звездная пара сказала, что передаст близким друзьям свою коляску.
Затем, по словам одной из ведущих премии RU.TV, стало известно, что готовят презенты для будущих родителей и Мот с Марией Мельниковой. Судя по всему, это будут ползунки их годовалого сына Соломона.
«Дети — это счастье. Алиса (дочь Тимати и Шишковой — прим. Woman.ru) очень коммуникабельный ребенок. Тем более, это будет ее сводный братик или сестренка, она будет относиться очень тепло к этому ребенку», — цитирует слова модели «СтарХит».
Во время церемонии были вручены специальные серебряные самовары в 18 номинациях. Так, лучшими певцом и певицей года стали Макс Барских и Светлана Лобода, а группой — дуэт Artik&Asti.
Пожалуй, данную позицию можно назвать самой престижной, ведь она подразумевает под собой наличие у победителя самого большого фан-клуба в стране.
Победителем в категории «Фан или профан» стала Ольга Бузова. Увы, «поющая ведущая» пропустила мероприятие, сославшись на давно запланированное выступление в другом городе. Есть вероятность, что Бузова специально проигнорировала премию RU.TV — в прошлом году ее сильно задела ироничная награда в категории «Ольга Бузова года».
С полным списком лауреатов премии вы можете ознакомиться ниже:
Мощный старт — Zivert
Лучший дуэт — Мот feat. Валерий Меладзе, «Сколько лет»
Лучшая группа — Artik&Asti
Лучшая песня — Филипп Киркоров, «Цвет настроения синий»
Кино и музыка — Светлана Лобода, «Лети» (OST «Гоголь. Вий»)
Лучший видеоклип — Сергей Лазарев, «Сдавайся»
Лучший певец — Макс Барских
Лучшая певица — Светлана Лобода
Лучший рок-проект — Диана Арбенина, «Ночные снайперы»
Лучший хип-хоп проект — Джиган
Звезда танцпола — Артур Пирожков, «Зацепила»
Лучшее концертное шоу — Полина Гагарина, «Обезоружена»
Мегамикс — Filatov & Karas и Виктор Цой, «Остаться с собой»
Лучший кавер — A'Studio feat. The Jigits, «Прощай»
Интернет-певица — Рита Дакота
Выбор Cosmopolitan — Zivert
Лучший клип на песню поэта Михаила Гуцериева — «Земляне», «Одиночество»
Фан или профан — Ольга Бузова