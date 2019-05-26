Инсайдеры: у Сергея Лазарева родилась дочь

Сергей Лазарев предпочитает оберегать свою семью от пристального внимания общественности. Так, СМИ стало известно, что у певца есть сын Никита лишь спустя 2 года после его рождения.
25 мая в Москве состоялась 9-я музыкальная премия телеканала RU.TV. Сергей был одним из участников мероприятия. Как стало известно Телеграм-каналу «Только никому», на вечере многие звездные гости только и говорили о том, что недавно в семье призера «Евровидения-2019» случилось прибавление.
«У Лазарева родилась дочь. Информация стопроцентная. Скоро расскажут всем», — поделился с каналом один из присутствующих на премии.
Певец предпочел не давать никаких комментариев на эту тему. Исполнитель лишь поделился с фолловерами новым снимком с Никитой, кратко, но емко, подписав его: «Тут как бы мой сын показывает некоторым!»
Фото с сыном моментально стали обсуждать в Сети. Одни интернет-пользователи считают, что таким образом Лазарев опроверг слухи о новорожденной дочери. Другие же уверены, что кадр адресован звездным друзьям Сергея, которые проболтались насчет его секрета.