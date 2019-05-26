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Инсайдеры: у Сергея Лазарева родилась дочь

Сергей Лазарев тщательно скрывает от поклонников подробности своей личной жизни. Впрочем, на днях в Сети появилась информация, что в скором времени 36-летний певец снова станет отцом. 
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с сыном Никитой

Сергей Лазарев предпочитает оберегать свою семью от пристального внимания общественности. Так, СМИ стало известно, что у певца есть сын Никита лишь спустя 2 года после его рождения. 

До сих пор неизвестно, кто стал матерью звездного наследника. Ходили слухи, что мальчик может быть приемным — но Сергей опроверг данную информацию. 

25 мая в Москве состоялась 9-я музыкальная премия телеканала RU.TV. Сергей был одним из участников мероприятия. Как стало известно Телеграм-каналу «Только никому», на вечере многие звездные гости только и говорили о том, что недавно в семье призера «Евровидения-2019» случилось прибавление. 

Сергей Лазарев
 

«У Лазарева родилась дочь. Информация стопроцентная. Скоро расскажут всем», — поделился с каналом один из присутствующих на премии. 

Заинтригованные поклонники поспешили поинтересоваться правдивостью подобных новостей у самого Сергея.  

Певец предпочел не давать никаких комментариев на эту тему. Исполнитель лишь поделился с фолловерами новым снимком с Никитой, кратко, но емко, подписав его: «Тут как бы мой сын показывает некоторым!»

Фото с сыном моментально стали обсуждать в Сети. Одни интернет-пользователи считают, что таким образом Лазарев опроверг слухи о новорожденной дочери. Другие же уверены, что кадр адресован звездным друзьям Сергея, которые проболтались насчет его секрета. 

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26 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Сергей Лазарев

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляю!!!

  • Опроверг

  • Гость

    как у гея может родиться ребенок ?? сурмама родила... ведь семьи жены никогда не будет

    Как у "семейного" ребёнка 50% папиного ДНК, так и у рождённого суррогатной мамой - те же 50%. Или сурмаме ветром надуло, вы считаете?

  • Вполне верю. У всех у них, кто без жен и суррогатных детей делает, потом обязательно дочка заказывается )

  • фу опять эта голубизна с мерзким голосом, фу фу тошнит уже

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
188
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