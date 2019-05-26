Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

26 мая в СМИ появилась информация, что 36-летний Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Журналисты портала «Комсомольская правда» решили связаться с певцом, чтобы из первых уст узнать подробности этого события.

Сергей Лазарев с сыном Никитой

Недавно Telegram-канал «Только никому» сообщил, что с ними связался инсайдер, поведавший о пополнении в семье Сергея Лазарева.

Если верить источнику, то во время премии RU.TV, которая состоялась 25 мая в Москве, звездные друзья певца только и обсуждали его новорожденную дочь.

Аноним сообщил, что в скором времени Лазарев планирует рассказать общественности о втором ребенке.

Корреспондент портала «Комсомольская правда» решил связаться с Лазаревым, чтобы узнать, действительно ли его можно поздравить с рождением дочери.

«Спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов. Как же люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — со смехом прокомментировал Сергей.

1 2 3 ... 10 Сергей Лазарев ответил на слухи о втором ребенке

Заодно журналист решил поинтересоваться, не просит ли Никита у звездного отца братика или сестричку. Артист ответил, что его сын проводит много времени среди сверстников и ему вполне хватает общения в детьми. Лазарев уточнил, что если он и задумается о втором ребенке, то долгое время пресса о нем не будет ничего знать.