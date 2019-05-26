Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Недавно Telegram-канал «Только никому» сообщил, что с ними связался инсайдер, поведавший о пополнении в семье Сергея Лазарева.
Аноним сообщил, что в скором времени Лазарев планирует рассказать общественности о втором ребенке.
Корреспондент портала «Комсомольская правда» решил связаться с Лазаревым, чтобы узнать, действительно ли его можно поздравить с рождением дочери.
«Спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов. Как же люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — со смехом прокомментировал Сергей.
Заодно журналист решил поинтересоваться, не просит ли Никита у звездного отца братика или сестричку. Артист ответил, что его сын проводит много времени среди сверстников и ему вполне хватает общения в детьми. Лазарев уточнил, что если он и задумается о втором ребенке, то долгое время пресса о нем не будет ничего знать.