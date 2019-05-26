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Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

26 мая в СМИ появилась информация, что 36-летний Сергей Лазарев стал отцом во второй раз. Журналисты портала «Комсомольская правда» решили связаться с певцом, чтобы из первых уст узнать подробности этого события. 
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев с сыном Никитой

Недавно Telegram-канал «Только никому» сообщил, что с ними связался инсайдер, поведавший о пополнении в семье Сергея Лазарева

Если верить источнику, то во время премии RU.TV, которая состоялась 25 мая в Москве, звездные друзья певца только и обсуждали его новорожденную дочь. 

Аноним сообщил, что в скором времени Лазарев планирует рассказать общественности о втором ребенке. 

Сергей Лазарев
 

Корреспондент портала «Комсомольская правда» решил связаться с Лазаревым, чтобы узнать, действительно ли его можно поздравить с рождением дочери.

«Спасибо, что сообщили! Хожу, выбираю мясо для шашлыка, и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов. Как же люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!» — со смехом прокомментировал Сергей. 

Заодно журналист решил поинтересоваться, не просит ли Никита у звездного отца братика или сестричку. Артист ответил, что его сын проводит много времени среди сверстников и ему вполне хватает общения в детьми. Лазарев уточнил, что если он и задумается о втором ребенке, то долгое время пресса о нем не будет ничего знать. 

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26 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Сергей Лазарев

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Анекдот от Андрея Миронова ... "Когда у Розарио Агро родилась девятая дочь, он в гневе и отчаянии назвал её Джузеппе ..." ...

  • По стопам Киркорова пошел?

  • Причем тут пресса, если об этом в телеграме написали?

  • Видимо женщины настолько ему не интересны, что всё через суррогат. Конечно, все хотят оставить потомство, и если есть деньги, у многих получается, если не получалось естественно, но почему то мне это говорит об эгоизме: дети, они должны воспитываться мамой, ну так природа распорядилась, её не обманешь. Мне жалко детей, которые рождаются у геев, лишь потешить их самолюбие, детям мама нужна, это важно, няни не замена

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
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