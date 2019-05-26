Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Бруклин Бекхэм и Ханна Кросс подрались на светском приеме в Каннах

Вот уже некоторое время 20-летний Бруклин Бекхэм встречается с 21-летней моделью Ханной Кросс. Казалось, девушка уже успела стать «своей» в знаменитой семье. Но, вероятно, на самом деле все обстоит несколько иначе. 
Бруклин Бекхэм
Ханна Кросс и Бруклин Бекхэм

С конца 2018-го старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин состоит в отношениях с моделью Ханной Кросс. Отношения пары развиваются достаточно стремительно.

Молодой человек не только познакомил возлюбленную с родителями, но и стал выходить с ней на красные дорожки. 

Ходили слухи, что Дэвид и Виктория даже решили выделить сыну отдельное крыло в своем лондонском особняке, чтобы он жил там вместе с избранницей. Это ли не знак, что звездные родители дали паре добро на дальнейшее развитие отношений?

Бруклин Бекхэм, Дэвид Бекхэм
Ханна Кросс вместе с Бруклином и Дэвидом Бекхэмом

Впрочем, недавно выяснилось, что в этой паре... что ни день, то драка. Как стало известно порталу The Sun, на одном из приемов во время Каннского кинофестиваля охранникам пришлось разнимать Бекхэма и Кросс — причем, первой начала именно девушка!

По информации The Sun, конфликты, в которых доходит до криков, слез и рукоприкладства (причем с обеих сторон), случаются между молодыми людьми часто. Однако после драки всегда наступает перемирие.

«Ханне сложно не замечать славы и богатства Бруклина, но она старается перебороть свои комплексы на этот счет. А вот Бекхэм никак не может принять, что на его красивую девушку часто обращают внимание мужчины. Он слишком ревнив», — поведал корреспонденту портала источник, близкий к семье. 

  • Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм
    1 2 3 ...10
    Бруклин Бекхэм и его возлюбленная Ханна Кросс подрались на Каннском кинофестивале
    Смотреть галерею

Также инсайдер поделился, что родители Бруклина в курсе и «унизительной публичной драмы в Каннах», и других его стычек с Ханной. «Они всерьез обеспокоены этим вопросом и считают отношения ребят токсичными и ни к чему хорошему не ведущими», — резюмировал аноним. 

Перейти к обсуждению


26 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru, Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.