Бруклин Бекхэм и Ханна Кросс подрались на светском приеме в Каннах

Вот уже некоторое время 20-летний Бруклин Бекхэм встречается с 21-летней моделью Ханной Кросс. Казалось, девушка уже успела стать «своей» в знаменитой семье. Но, вероятно, на самом деле все обстоит несколько иначе.

Ханна Кросс и Бруклин Бекхэм

С конца 2018-го старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин состоит в отношениях с моделью Ханной Кросс. Отношения пары развиваются достаточно стремительно.

Молодой человек не только познакомил возлюбленную с родителями, но и стал выходить с ней на красные дорожки.

Ходили слухи, что Дэвид и Виктория даже решили выделить сыну отдельное крыло в своем лондонском особняке, чтобы он жил там вместе с избранницей. Это ли не знак, что звездные родители дали паре добро на дальнейшее развитие отношений?

Ханна Кросс вместе с Бруклином и Дэвидом Бекхэмом

Впрочем, недавно выяснилось, что в этой паре... что ни день, то драка. Как стало известно порталу The Sun, на одном из приемов во время Каннского кинофестиваля охранникам пришлось разнимать Бекхэма и Кросс — причем, первой начала именно девушка!

По информации The Sun, конфликты, в которых доходит до криков, слез и рукоприкладства (причем с обеих сторон), случаются между молодыми людьми часто. Однако после драки всегда наступает перемирие.

«Ханне сложно не замечать славы и богатства Бруклина, но она старается перебороть свои комплексы на этот счет. А вот Бекхэм никак не может принять, что на его красивую девушку часто обращают внимание мужчины. Он слишком ревнив», — поведал корреспонденту портала источник, близкий к семье.

1 2 3 ... 10 Бруклин Бекхэм и его возлюбленная Ханна Кросс подрались на Каннском кинофестивале

Также инсайдер поделился, что родители Бруклина в курсе и «унизительной публичной драмы в Каннах», и других его стычек с Ханной. «Они всерьез обеспокоены этим вопросом и считают отношения ребят токсичными и ни к чему хорошему не ведущими», — резюмировал аноним.