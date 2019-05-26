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Микелла Абрамова вышла на связь и поздравила с победой всех финалистов «Голоса. Дети»

После скандала с накруткой голосов на шоу «Голос. Дети» представители Первого канала отменили итоги конкурса, объявив победителями всех финалистов проекта. На днях Микелла Абрамова впервые прокомментировала результаты шоу. 
Алсу
 

Финал шестого сезона конкурса «Голос. Дети» никого не оставил равнодушным. Из-за всеобщих сомнений в честности победы на шоу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова глава «Первого» Константин Эрнст решил провести проверку результатов голосования. 

После процедуры, выявившей фальсификацию голосования, представители телеканала решили отменить итоги конкурса. 

24 мая в прямом эфире Первого состоялся спецвыпуск детского «Голоса», в ходе которого были объявлены победителями все 9 финалистов проекта. 

Фигурирующая в скандале с накруткой голосов Микелла Абрамова решила не появляться в эфире внепланового выпуска, но все равно была признана организаторами конкурса победительницей наряду с другими ребятами. 

Алсу
 Микелла Абрамова

Все это время ни Микелла, ни ее семья не комментировали случившееся. Лишь недавно Алсу сообщила, что даст подробный комментарий об этой ситуации 1 июня, в День защиты детей. 

26 мая на связь вышла Микелла Абрамова. Девочка поблагодарила поклонников за поддержку, а руководство «Первого» — за сам конкурс и его итоги. 

«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!» — написала в своем микроблоге Микелла. 

  • Алсу
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    Микелла Абрамова впервые вышла на связь с поклонниками после скандальной победы на шоу «Голос. Дети»
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Кроме того, дочь Алсу поздравила с победой на «Голосе» других финалистов проекта. «Вы — мои лучшие друзья. Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе. Вместе мы — сила!» — подытожила девочка. 

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26 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Михаил Джапаридзе/ТАСС, PhotoXPress
Теги

Алсу, Валерий Меладзе, Певица Пелагея, Светлана Лобода, Константин Эрнст

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Хорошая девочка, славная, воспитанная. Досталось ей, конечно:(((

  • Кому она нужна-пусть мамаше на кухне поет.Посредственность.

  • Уже не в тему и поздно. Думаю, семейный психолог подсказал, если бы искренне, давно бы не удержалась и кричала от сердца слова поддержки и ободрения другим, или оправдания и извинения.

  • Вуман, зачем кометы чистите?

  • Гость

    Хорошая девочка, славная, воспитанная. Досталось ей, конечно:(((

    Наглая и беспринципная ***, не надо этих сюсюканий.

  • Молодец девочка! Не сдавайся никогда! И не вздумай сомневаться в себе, ты одаренный ребенок и всё у тебя получится!

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