Микелла Абрамова вышла на связь и поздравила с победой всех финалистов «Голоса. Дети»

Финал шестого сезона конкурса «Голос. Дети» никого не оставил равнодушным. Из-за всеобщих сомнений в честности победы на шоу дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова глава «Первого» Константин Эрнст решил провести проверку результатов голосования.
24 мая в прямом эфире Первого состоялся спецвыпуск детского «Голоса», в ходе которого были объявлены победителями все 9 финалистов проекта.
Фигурирующая в скандале с накруткой голосов Микелла Абрамова решила не появляться в эфире внепланового выпуска, но все равно была признана организаторами конкурса победительницей наряду с другими ребятами.
Все это время ни Микелла, ни ее семья не комментировали случившееся. Лишь недавно Алсу сообщила, что даст подробный комментарий об этой ситуации 1 июня, в День защиты детей.
«Моя мечта — выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни! У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы — моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!» — написала в своем микроблоге Микелла.
Кроме того, дочь Алсу поздравила с победой на «Голосе» других финалистов проекта. «Вы — мои лучшие друзья. Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе. Вместе мы — сила!» — подытожила девочка.