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Михаил Боярский заявил, что главная задача в жизни каждой женщины — воспитывать детей

Недавно на YouTube-канале «А поговорить?» вышел новый выпуск, героем которого стал Михаил Боярский. Во время интервью артист поведал Ирине Шихман о своей сегодняшней карьере, семье и взглядах на жизнь. 
Михаил Боярский
Ирина Шихман и Михаил Боярский

Пару дней назад Ирина Шихман взяла интервью у Михаила Боярского. Во время разговора журналистка говорила не только о самом знаменитом артисте, но и о его не менее известных родственниках. 

Так, Шихман спросила у Боярского, какая из ролей его дочери Елизаветы ей лучше всего удалась. 

В ответ Михаил Сергеевич заявил, что ему абсолютно все равно на творчество молодой женщины.

Елизавета Боярская, Михаил Боярский
Семейство Боярских

«Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — объяснил певец. 

По мнению Боярского, главное предназначение всех женщин, в том числе и знаменитых, заключается лишь в материнстве.

«Я не видел счастливых актрис. Даже если Быстрицкую вспомнить — ни детей, ни достойного ухода... Мучение и одиночество», — резюмировал мужчина. 

Высказывание Боярского вызвало резонанс в Сети. Некоторые интернет-пользователи не согласились со словами артиста. Времена меняются, а вместе с ними меняются и приоритеты — вспомнить хотя бы сколько сегодня существует приверженцев идеи «чайлдфри». 

Поспешили журналисты узнать мнение о словах знаменитости и у самой Елизаветы Боярской. 24 мая в эфире радио «Говорит Москва» ведущий попросил актрису прокомментировать заявление ее отца про предназначение женщины. «Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав», — кратко ответила Елизавета. 

А вы согласны со словами Михаила Сергеевича?

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26 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Михаил Боярский, Елизавета Боярская

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
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