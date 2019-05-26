Недавно на YouTube-канале «А поговорить?» вышел новый выпуск, героем которого стал Михаил Боярский. Во время интервью артист поведал Ирине Шихман о своей сегодняшней карьере, семье и взглядах на жизнь.

Ирина Шихман и Михаил Боярский

Пару дней назад Ирина Шихман взяла интервью у Михаила Боярского. Во время разговора журналистка говорила не только о самом знаменитом артисте, но и о его не менее известных родственниках.

Так, Шихман спросила у Боярского, какая из ролей его дочери Елизаветы ей лучше всего удалась.

В ответ Михаил Сергеевич заявил, что ему абсолютно все равно на творчество молодой женщины.

Семейство Боярских

«Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность», — объяснил певец.

По мнению Боярского, главное предназначение всех женщин, в том числе и знаменитых, заключается лишь в материнстве.

«Я не видел счастливых актрис. Даже если Быстрицкую вспомнить — ни детей, ни достойного ухода... Мучение и одиночество», — резюмировал мужчина.



Высказывание Боярского вызвало резонанс в Сети. Некоторые интернет-пользователи не согласились со словами артиста. Времена меняются, а вместе с ними меняются и приоритеты — вспомнить хотя бы сколько сегодня существует приверженцев идеи «чайлдфри».



1 2 3 ... 10 У Елизаветы Боярской двое сыновей — 7-летний Андрей и 5-месячный Гриша

Поспешили журналисты узнать мнение о словах знаменитости и у самой Елизаветы Боярской. 24 мая в эфире радио «Говорит Москва» ведущий попросил актрису прокомментировать заявление ее отца про предназначение женщины. «Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав», — кратко ответила Елизавета.



А вы согласны со словами Михаила Сергеевича?