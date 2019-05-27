Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к поездке с маленьким сыном в Южную Африку

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями меньше месяца назад. Несмотря на новый статус, тяга к путешествиям у королевской четы не пропала. В скором времени герцог и герцогиня отправятся в первую поездку вместе с маленьким сыном.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

6 мая появился на свет малыш Арчи — первенец принца Гарри и Меган Маркл. Уже до рождения мальчика ходили слухи о том, что подходы герцога и герцогини к воспитанию ребенка будут сильно отличаться от традиционных.

Так, супруги уже отказались от услуг няни и предпочли обратиться за помощью к матери Меган Дории Рэгланд.

Кроме того, как сообщали инсайдеры, Маркл планировала с первых месяцев жизни начать заниматься с Арчи йогой для младенцев, а также прививать ему идеи гендерного равенства и феминизма.

Принц Гарри и Меган Маркл

А недавно стало известно, что Арчи станет не только самым продвинутым малышом британской королевской семьи, но и самым юным путешественником. Инсайдеры сообщили журналистам, что Меган и Гарри готовятся к первой семейной поездке в Южную Африку.

В Сети давно ходят слухи о том, что в будущем герцоги собираются покинуть Лондон чуть ли не на несколько лет. Скорое путешествие станет первым шагом к их переезду в Африку.

«Отъезд Гарри, Меган и Арчи в Африку планируется ближе к концу года, но предварительные приготовления начались уже сейчас — нужно продумать все нюансы, чтобы сделать поездку с малышом комфортной и безопасной», — поведал источник, близкий к королевской семье, порталу Mail Online.

1 2 3 ... 10 Совсем недавно принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями

Кстати, Африка очень близка Гарри и Меган. Принц очень любит этот континент. Именно в Ботсвану (государство в Южной Африке) он впервые привез Маркл еще в качестве своей возлюбленной — здесь же прошел и их медовый месяц.