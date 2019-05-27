Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к поездке с маленьким сыном в Южную Африку

6 мая появился на свет малыш Арчи — первенец принца Гарри и Меган Маркл. Уже до рождения мальчика ходили слухи о том, что подходы герцога и герцогини к воспитанию ребенка будут сильно отличаться от традиционных.
Кроме того, как сообщали инсайдеры, Маркл планировала с первых месяцев жизни начать заниматься с Арчи йогой для младенцев, а также прививать ему идеи гендерного равенства и феминизма.
А недавно стало известно, что Арчи станет не только самым продвинутым малышом британской королевской семьи, но и самым юным путешественником. Инсайдеры сообщили журналистам, что Меган и Гарри готовятся к первой семейной поездке в Южную Африку.
«Отъезд Гарри, Меган и Арчи в Африку планируется ближе к концу года, но предварительные приготовления начались уже сейчас — нужно продумать все нюансы, чтобы сделать поездку с малышом комфортной и безопасной», — поведал источник, близкий к королевской семье, порталу Mail Online.
Кстати, Африка очень близка Гарри и Меган. Принц очень любит этот континент. Именно в Ботсвану (государство в Южной Африке) он впервые привез Маркл еще в качестве своей возлюбленной — здесь же прошел и их медовый месяц.