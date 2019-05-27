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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к поездке с маленьким сыном в Южную Африку

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями меньше месяца назад. Несмотря на новый статус, тяга к путешествиям у королевской четы не пропала. В скором времени герцог и герцогиня отправятся в первую поездку вместе с маленьким сыном. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

6 мая появился на свет малыш Арчи — первенец принца Гарри и Меган Маркл. Уже до рождения мальчика ходили слухи о том, что подходы герцога и герцогини к воспитанию ребенка будут сильно отличаться от традиционных.

Так, супруги уже отказались от услуг няни и предпочли обратиться за помощью к матери Меган Дории Рэгланд.

Кроме того, как сообщали инсайдеры, Маркл планировала с первых месяцев жизни начать заниматься с Арчи йогой для младенцев, а также прививать ему идеи гендерного равенства и феминизма.

Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

А недавно стало известно, что Арчи станет не только самым продвинутым малышом британской королевской семьи, но и самым юным путешественником. Инсайдеры сообщили журналистам, что Меган и Гарри готовятся к первой семейной поездке в Южную Африку. 

В Сети давно ходят слухи о том, что в будущем герцоги собираются покинуть Лондон чуть ли не на несколько лет. Скорое путешествие станет первым шагом к их переезду в Африку. 

«Отъезд Гарри, Меган и Арчи в Африку планируется ближе к концу года, но предварительные приготовления начались уже сейчас — нужно продумать все нюансы, чтобы сделать поездку с малышом комфортной и безопасной», — поведал источник, близкий к королевской семье, порталу Mail Online.

Кстати, Африка очень близка Гарри и Меган. Принц очень любит этот континент. Именно в Ботсвану (государство в Южной Африке) он впервые привез Маркл еще в качестве своей возлюбленной — здесь же прошел и их медовый месяц.  

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27 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А уж как Маркл Африка близка...

  • что там такого хорошего?прочитала про климат- ночные заморозки, резкие колебания температур, пустыня калахари, очень много диких животных, моря нет.

  • Гарри - вылитый Диана.

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