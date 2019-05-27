Фото в бикини и жаркие объятия: как проходит медовый месяц Потапа и Насти Каменских

25 мая подруга Насти Каменских опубликовала видео, в котором сообщила, что Потап подарил ей на свадьбу самолет. Фолловеры долго гадали, правда ли это, но в итоге поверили не все. Большинство решило, что подарок новоиспеченного мужа не самолет, а роскошный отдых в честь медового месяца.
Кажется, в выборе локации для отдыха Настя и Потап решили придерживаться классики: пара улетела поближе к солнышку. Настя уже вовсю выкладывает фотографии в купальниках и записывает инстаграм-истории с пляжа.
Пара держит в секрете место своего пребывания, однако бдительные подписчики предполагают, что артисты находятся на одном из турецких курортов.
В соцсетях Настя и Потап активно делятся с подписчиками кадрами и видео со своего отдыха. Так, стало известно, что вокруг отеля, в котором остановились молодожены, водятся горные козы.
Сама Каменских вовсю демонстрирует подтянутую фигуру в бикини. Не секрет, что к свадьбе знаменитости активно худели. Теперь подписчики не скупятся на комплименты молодой жене, отмечая ее тонкую талию и стройные ноги.
Кажется, молодые счастливы и наслаждаются каждой минутой, проведенной вместе. Нам остается лишь поздравить их и пожелать отличного отдыха.