Фото в бикини и жаркие объятия: как проходит медовый месяц Потапа и Насти Каменских

Прошло всего несколько дней с самой громкой свадьбы российского шоу-бизнеса, а молодые уже вовсю наслаждаются медовым месяцем. Настя Каменских на днях поделилась первыми снимками с отдыха в своем Инстаграме.



25 мая подруга Насти Каменских опубликовала видео, в котором сообщила, что Потап подарил ей на свадьбу самолет. Фолловеры долго гадали, правда ли это, но в итоге поверили не все. Большинство решило, что подарок новоиспеченного мужа не самолет, а роскошный отдых в честь медового месяца.

27 мая стало ясно, что отдыхают новоиспеченные супруги и правда с королевским размахом.

Кажется, в выборе локации для отдыха Настя и Потап решили придерживаться классики: пара улетела поближе к солнышку. Настя уже вовсю выкладывает фотографии в купальниках и записывает инстаграм-истории с пляжа.

Пара держит в секрете место своего пребывания, однако бдительные подписчики предполагают, что артисты находятся на одном из турецких курортов.



В соцсетях Настя и Потап активно делятся с подписчиками кадрами и видео со своего отдыха. Так, стало известно, что вокруг отеля, в котором остановились молодожены, водятся горные козы.

Сама Каменских вовсю демонстрирует подтянутую фигуру в бикини. Не секрет, что к свадьбе знаменитости активно худели. Теперь подписчики не скупятся на комплименты молодой жене, отмечая ее тонкую талию и стройные ноги.

1 2 3 ... 9 Настя Каменских без стеснения показывает подписчикам фотографии и видео в бикини

Кажется, молодые счастливы и наслаждаются каждой минутой, проведенной вместе. Нам остается лишь поздравить их и пожелать отличного отдыха.

