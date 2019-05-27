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Фото в бикини и жаркие объятия: как проходит медовый месяц Потапа и Насти Каменских

Прошло всего несколько дней с самой громкой свадьбы российского шоу-бизнеса, а молодые уже вовсю наслаждаются медовым месяцем. Настя Каменских на днях поделилась первыми снимками с отдыха в своем Инстаграме. 

25 мая подруга Насти Каменских опубликовала видео, в котором сообщила, что Потап подарил ей на свадьбу самолет. Фолловеры долго гадали, правда ли это, но в итоге поверили не все. Большинство решило, что подарок новоиспеченного мужа не самолет, а роскошный отдых в честь медового месяца. 

27 мая стало ясно, что отдыхают новоиспеченные супруги и правда с королевским размахом. 

Кажется, в выборе локации для отдыха Настя и Потап решили придерживаться классики: пара улетела поближе к солнышку. Настя уже вовсю выкладывает фотографии в купальниках и записывает инстаграм-истории с пляжа.

Пара держит в секрете место своего пребывания, однако бдительные подписчики предполагают, что артисты находятся на одном из турецких курортов.  

В соцсетях Настя и Потап активно делятся с подписчиками кадрами и видео со своего отдыха. Так, стало известно, что вокруг отеля, в котором остановились молодожены, водятся горные козы. 

Сама Каменских вовсю демонстрирует подтянутую фигуру в бикини. Не секрет, что к свадьбе знаменитости активно худели. Теперь подписчики не скупятся на комплименты молодой жене, отмечая ее тонкую талию и стройные ноги.

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    Настя Каменских без стеснения показывает подписчикам фотографии и видео в бикини
    Смотреть галерею

Кажется, молодые счастливы и наслаждаются каждой минутой, проведенной вместе. Нам остается лишь поздравить их и пожелать отличного отдыха.

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27 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Настя всё равно толстая.

  • Толстушка! Сколько же она весила До? Если якобы похудела перед свадьбой?? Под 90 кг что ли..

  • Какая тонкая талия? Какие там стройные ноги?? Вы о чем))))) я вешу меньше и по худее буду, вешу 64 кг при росте 166 и я полная, я стесняюсь себя в купальнике, надеваю только сплошной купальник. Пытаюсь похудеть, хочу в идеале на 10 кг, но пока только 2 (( сбросила. А на Настю мне страшно смотреть, я бы с такой фигурой вообще на пляж не ходила.

  • Потап не похожж на счастливого молодожена ) Ток от одного хомуха отделался, тут же второй гггыы Наська, конечно, светится после многолетнего прибывания в статусе любовницы. Дождалась ) Он женился явно из порядочности, тк "ее лучшие годы потеряны с ним" гы

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Гость 2019-05-20 16:40:00
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Гость 2019-05-21 12:59:00
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