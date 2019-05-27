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Долгожданное возвращение Spice Girls обернулось провалом: детали первого за 7 лет концерта группы

Долгожданный тур-возвращение Spice Girls ознаменовался не слишком хорошим стартом. Британская поп-группа (без Виктории Бекхэм) начала свое мировое турне в Дублине, и этот концерт разочаровал множество фанатов.
Spice Girls на концерте в Дублине
Spice Girls на концерте в Дублине

На днях состоялся первый концерт в рамках мирового турне Spice Girls. Увы, блистательным возвращение легендарного герлз-бенда назвать сложно. Известно, что некоторые фанаты были настолько расстроены из-за неудачного выступления, что покинули шоу. Позже поклонники объяснили свое недовольство в социальных сетях. Многие пожаловались на серьезную задержку выступления и проблемы со звуком — зрители едва слышали, что пели артистки на сцене.

Недовольные фанаты уходили с шоу
Недовольные фанаты уходили с шоу

Единственной участницей группы, прокомментировавшей неудачный концерт, стала Мелани Браун. Она выразила свое отношение к сложившейся ситуации в инстаграм-историях. «Эй, ребята, спасибо, что пришли на наше шоу сегодня вечером в Дублине. Увидимся в Кардиффе. Надеемся, что вокал и звук будут намного, намного лучше», — обратилась певица к поклонникам.

Дублинское шоу стало первым выступлением Spice Girls после 7-летнего перерыва. В последний раз герлз-бенд предстал перед публикой на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года, проходивших в Лондоне. В данный момент группа планирует провести еще 12 концертов по всей территории Великобритании.

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27 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Мелани Браун (Мел Би), Мелани Си, Джерри Хорнер (Холлиуэлл), Эмма Бантон

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Мне кажется, все хорошо в свое время. Одно дело - молоденькие девчонки, задорно поющие на сцене, и совсем другое - возрастные отяжелевшие кобылки, у которых и голоса -то уже нет давно. Понятно,что они разочаровали поклонников. Тем более, что сегодня столько молодых исполнителей. Ариана Гранде , Дуа Липа... С ними потрепанным "Спайсам" уже не тягаться.

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