Долгожданное возвращение Spice Girls обернулось провалом: детали первого за 7 лет концерта группы

Долгожданный тур-возвращение Spice Girls ознаменовался не слишком хорошим стартом. Британская поп-группа (без Виктории Бекхэм) начала свое мировое турне в Дублине, и этот концерт разочаровал множество фанатов.

Spice Girls на концерте в Дублине

На днях состоялся первый концерт в рамках мирового турне Spice Girls. Увы, блистательным возвращение легендарного герлз-бенда назвать сложно. Известно, что некоторые фанаты были настолько расстроены из-за неудачного выступления, что покинули шоу. Позже поклонники объяснили свое недовольство в социальных сетях. Многие пожаловались на серьезную задержку выступления и проблемы со звуком — зрители едва слышали, что пели артистки на сцене.

Недовольные фанаты уходили с шоу

Единственной участницей группы, прокомментировавшей неудачный концерт, стала Мелани Браун. Она выразила свое отношение к сложившейся ситуации в инстаграм-историях. «Эй, ребята, спасибо, что пришли на наше шоу сегодня вечером в Дублине. Увидимся в Кардиффе. Надеемся, что вокал и звук будут намного, намного лучше», — обратилась певица к поклонникам.



1 2 3 ... 10 Недавно Spice Girls решили вернуться на сцену после 7-летнего перерыва

Дублинское шоу стало первым выступлением Spice Girls после 7-летнего перерыва. В последний раз герлз-бенд предстал перед публикой на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года, проходивших в Лондоне. В данный момент группа планирует провести еще 12 концертов по всей территории Великобритании.