В Сети обсуждают вызывающее декольте 41-летней Екатерины Климовой

На днях известная актриса опубликовала свое фото в откровенном наряде булгаковской Маргариты: фолловеры мгновенно оценили роскошное декольте Екатерины.

Звезда сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова сейчас вовсю сосредоточена на театральной деятельности. Знаменитая актриса служит в театре им. Булгакова, на сцене которого перевоплощается в главную героиню романа «Мастер и Маргарита».

Образ Маргариты непростой в исполнении, ведь по сюжету возлюбленная Мастера то и дело предстает полностью обнаженной. Конечно, в театральных постановках режиссеры стараются соблюдать приличия, однако откровенных нарядов Маргаритам не избежать. Поэтому решиться на подобную роль могут лишь те актрисы, которые уверены в себе на все сто.

41-летняя Екатерина Климова входит в их число!

Не так давно звезда постановки по роману Булгакова опубликовала фото в образе своей героини. На снимке Климова предстала с платье со смелым декольте, глубину которого оценили ее многочисленные поклонники.

1 2 3 ... 9 Известность Екатерине Климовой принесла роль в популярном сериале «Бедная Настя»

«Шикарный образ, не говоря уже о декольте», «Декольте потрясающее», «Вам очень идет образ Маргариты», — прокомментировали фотографию поклонники.