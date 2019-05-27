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В Сети обсуждают вызывающее декольте 41-летней Екатерины Климовой

На днях известная актриса опубликовала свое фото в откровенном наряде булгаковской Маргариты: фолловеры мгновенно оценили роскошное декольте Екатерины.

Звезда сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова сейчас вовсю сосредоточена на театральной деятельности. Знаменитая актриса служит в театре им. Булгакова, на сцене которого перевоплощается в главную героиню романа «Мастер и Маргарита». 

Образ Маргариты непростой в исполнении, ведь по сюжету возлюбленная Мастера то и дело предстает полностью обнаженной. Конечно, в театральных постановках режиссеры стараются соблюдать приличия, однако откровенных нарядов Маргаритам не избежать. Поэтому решиться на подобную роль могут лишь те актрисы, которые уверены в себе на все сто.

41-летняя Екатерина Климова входит в их число!

Не так давно звезда постановки по роману Булгакова опубликовала фото в образе своей героини. На снимке Климова предстала с платье со смелым декольте, глубину которого оценили ее многочисленные поклонники. 

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    Известность Екатерине Климовой принесла роль в популярном сериале «Бедная Настя»
    Смотреть галерею

«Шикарный образ, не говоря уже о декольте», «Декольте потрясающее», «Вам очень идет образ Маргариты», — прокомментировали фотографию поклонники.

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27 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Getty Images

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Из всех российских актрис, она мне кажется больше всех похожей на голливудскую: ухоженная, стильная, стройная.

  • Платье как платье, декольте как декольте. Кому интересно мнение ханжей?

  • ну я первым делом увидела её толстый нос, который с возрастом становится всё картофельнее и картофельнее

  • А чего обсуждать то? Красивая женщина, у которой есть красивая грудь, всё. Привыкли журналисты из ничего делать целые статьи.

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