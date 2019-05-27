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Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу с возлюбленным

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Сейчас девушка ждет второго ребенка.

На днях беременная вторым ребенком Мария Хворостовская вышла замуж. Снимками с торжества, которое проходило в Лондоне, поделилась вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс. Несколько кадров опубликовала и сама невеста. На свадьбу Марии и ее избранника, фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса, приехала практически вся семья.

«Я знаю, что Дима был бы очень счастлив видеть всех нас вместе», — подписала серию снимков, опубликованных в Инстаграме, Флоранс Илли-Хворостовская. Среди них были фото семьи практически в полном составе, кадры с регистрации брака и милые снимки невесты с дочерью Арией.

В комментариях подписчики поздравили молодоженов и адресовали множество теплых слов дружной семье Хворостовских. Снимки, опубликованные Флоранс, оценил также продюсер Иосиф Пригожин.

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27 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, Сергей Савостьянов/ТАСС
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Дмитрий Хворостовский

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
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