Беременная дочь Дмитрия Хворостовского сыграла свадьбу с возлюбленным

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака Мария сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Сейчас девушка ждет второго ребенка.

На днях беременная вторым ребенком Мария Хворостовская вышла замуж. Снимками с торжества, которое проходило в Лондоне, поделилась вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс. Несколько кадров опубликовала и сама невеста. На свадьбу Марии и ее избранника, фотографа Фелипе Меггиоларо Маркса, приехала практически вся семья.

«Я знаю, что Дима был бы очень счастлив видеть всех нас вместе», — подписала серию снимков, опубликованных в Инстаграме, Флоранс Илли-Хворостовская. Среди них были фото семьи практически в полном составе, кадры с регистрации брака и милые снимки невесты с дочерью Арией.

В комментариях подписчики поздравили молодоженов и адресовали множество теплых слов дружной семье Хворостовских. Снимки, опубликованные Флоранс, оценил также продюсер Иосиф Пригожин.