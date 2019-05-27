«Страх и жуткая депрессия»: звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева рассказала, как два года борется с раком

Уже на протяжении двух лет известная актриса находится на грани жизни и смерти. В эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» Александра Яковлева поведала о своей тяжелой болезни.

Последние несколько лет об актрисе Александре Яковлевой не было слышно никаких новостей. После выхода фильма «Экипаж» в 2016 году она не посещала светские мероприятия и вела замкнутый образ жизни.



В разговоре с Андреем Малаховым во время очередного выпуска «Привет, Андрей!» звезда «Человека с бульвара Капуцинов» призналась, что борется с онкологией.

Эфир программы был посвящен предсказаниям Ванги, поэтому новость о страшной болезни знаменитой актрисы вызвала настоящий шок у гостей студии.



«Знаете, нас на протяжении жизни учат многому, но никто не рассказывает, как нужно умирать. Вот я столкнулась с онкологией и опустила руки. Навалился страх и жуткая депрессия. Об этом состоянии даже поговорить не с кем. Докторам некогда, они постоянно заняты спасением пациентов. Спасибо моему доктору, которая сказала: ''Нет, дорогая, будем бороться!''. Вот уже два года боремся», — сообщила актриса.

Александра Яковлева поведала, что если бы Ванга была жива, непременно обратилась бы к знаменитой предсказательнице.

«Я бы поехала к ней и спросила: ''Сколько осталось?''. Мне сейчас 62 года и так хочется жить», — воскликнула актриса.

1 2 3 4 5 6 7 Александра Яковлева сообщила о тяжелой болезни

Ошеломленные гости программы не нашлись, что сказать. Андрей Малахов предложил свою помощь, но Яковлева ответила, что ее ситуацию уже курирует фонд Евгения Миронова.