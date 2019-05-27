Дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластических операциях после того, как ее покусала в лицо овчарка

Алиса Салтыкова откровенно поведала подписчикам о том, что заставило ее прибегнуть к помощи пластического хирурга. Девушка рассказала ужасающую историю о том, как на нее напала овчарка. Собака буквально разорвала девушке лицо и руку, и только своевременная помощь врачей помогла начинающей певице избавиться от страшных следов.
«Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она окровавленную меня сажает в машину и везет в клинику в Лапино. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа», — поделилась Алиса.
Салтыкова-младшая призналась, что выложила то фото, на котором следы от укусов не заметны. Иные, по ее словам, были и вовсе «зрелищем не для слабонервных».