Дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластических операциях после того, как ее покусала в лицо овчарка

Недавно дочь Ирины Салтыковой Алиса опубликовала фото, сделанные до и после пластической операции. Начинающая певица рассказала, что была вынуждена прибегнуть к хирургическому вмешательству после нападения собаки.

Алиса Салтыкова откровенно поведала подписчикам о том, что заставило ее прибегнуть к помощи пластического хирурга. Девушка рассказала ужасающую историю о том, как на нее напала овчарка. Собака буквально разорвала девушке лицо и руку, и только своевременная помощь врачей помогла начинающей певице избавиться от страшных следов.

«Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она окровавленную меня сажает в машину и везет в клинику в Лапино. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа», — поделилась Алиса.

1 2 3 ... 10 Дочь Ирины Салтыковой откровенно рассказала о ужасном событии из своего прошлого

Салтыкова-младшая призналась, что выложила то фото, на котором следы от укусов не заметны. Иные, по ее словам, были и вовсе «зрелищем не для слабонервных».