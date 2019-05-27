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Дочь Ирины Салтыковой рассказала о пластических операциях после того, как ее покусала в лицо овчарка

Недавно дочь Ирины Салтыковой Алиса опубликовала фото, сделанные до и после пластической операции. Начинающая певица рассказала, что была вынуждена прибегнуть к хирургическому вмешательству после нападения собаки.

Алиса Салтыкова откровенно поведала подписчикам о том, что заставило ее прибегнуть к помощи пластического хирурга. Девушка рассказала ужасающую историю о том, как на нее напала овчарка. Собака буквально разорвала девушке лицо и руку, и только своевременная помощь врачей помогла начинающей певице избавиться от страшных следов.

«Моя мамочка присутствовала при этом ужасе, но сделать ничего не могла. В жуткой панике она окровавленную меня сажает в машину и везет в клинику в Лапино. К нашему везению, там дежурил пластический хирург. Шили меня более часа», — поделилась Алиса.

  • Алиса Салтыкова
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    Дочь Ирины Салтыковой откровенно рассказала о ужасном событии из своего прошлого
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Салтыкова-младшая призналась, что выложила то фото, на котором следы от укусов не заметны. Иные, по ее словам, были и вовсе «зрелищем не для слабонервных».

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27 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars
Теги

Ирина Салтыкова, Алиса Салтыкова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Обычно при таких рассказах "звёзд" результатом становится уменьшенный нос, накачаные губы и впалые щёки)))

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