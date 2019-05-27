Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике

Пару недель назад таблоиды обсуждали расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк. Однако слухи оказались лишь слухами: супруги недавно появились на прогулке с двухлетней дочерью.

На протяжении месяца таблоиды только и делают, что обсуждают разрыв Брэдли Купера и Ирины Шейк. Последний раз пара появилась вместе на церемонии вручения премии «Оскар» в феврале этого года. Поклонники одного из самых красивых союзов западного шоу-бизнеса затаили дыхание и надеялись, что слухи о расставании актера и модели не подтвердятся.

На днях Шейк и Купер были замечены вместе во время прогулки в Лос-Анджелесе. Ирина и Брэдли посвятили выходные своей двухлетней дочке Леа. Семья чудесно провела время в парке Брентвуд, наслаждаясь солнечной погодой и радуясь теплой весне. Купер вовсю играл с дочерью и носил ее на спине, пока модель наблюдала за происходящим, сидя на газоне.

Звезды предпочли не привлекать к себе много внимания, поэтому для прогулки выбрали неброскую повседневную одежду темного цвета. Кроме того, знаменитые родители прикрыли лица солнцезащитными очками и бейсболками. На некоторых фото знаменитости выглядели довольно угрюмыми.



1 2 3 ... 10 Во время прогулки в парке Брэдли Купер катал двухлетнюю дочь на спине

Пара провела в парке полдня. После этого Купер и Шейк купили дочери мороженое, побеседовали со знакомыми и уехали.