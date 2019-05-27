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Актриса Юлия Пересильд спела на презентации новой коллекции часов Rado

Знаменитая марка Rado презентовала в Цюрихе новую коллекцию часов, выполненную из высокотехнологичной керамики. Актриса Юлия Пересильд посетила мероприятие, где исполнила песню на немецком языке.

На днях марка швейцарских часов класса medium-luxury Rado представила в Цюрихе новую коллекцию, созданную целиком из высокотехнологичной керамики. Мероприятие было посвящено легенде дизайна — архитектору Ле Корбюзье. 

Ле Корбюзье
Ле Корбюзье

За тридцать лет работы с высокотехнологичной керамикой компания Rado не перестает удивлять: швейцарский бренд выпустил коллекцию часов в 9 цветах «архитектурной полихромии». Коллекция стала одной из самых необычных и привлекательных, но вместе с тем — сложной в исполнении. 

Яркие и оригинальные часы True Thinline Les Couleurs Le Corbusier выполнены в минималистичном дизайне. Каждый цвет представлен в ограниченной серии из  999 экземпляров. Корпус часов оснащен особой задней крышкой, на которой представлены все 63 цвета коллекции. 

Юлия Пересильд является представителем бренда в России. На презентации True Thinline Les Couleurs Le Corbusier она появилась в часах Rado в цвете Powerful Orange. Чуть позже Юлия исполнила песню на немецком языке. 

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27 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото FLC, DR
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Юлия Пересильд

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