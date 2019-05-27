Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Это святое»: Ксения Бородина предъявила подписчикам сумку за полмиллиона рублей

Недавно, отвечая на вопросы подписчиков, Ксения Бородина призналась, что не готова экономить на некоторых вещах, в том числе на брендовых сумках.

На днях Ксения Бородина решила ответить на все интересующие подписчиков вопросы в инстаграм-историях. Большинство фолловеров интересовало все, что связано с внешним видом стильной телеведущей: ее цвет волос, модель кроссовок и, конечно, стоимость и марка сумки, которую звезда недавно продемонстрировала в Инстаграме.

Как выяснилось, сумка Ксении — это знаменитая Hermes, которая стоит полмиллиона рублей. Подписчики поинтересовались, на что же Бородина не готова потратить большие деньги. В ответ ведущая написала, что не видит смысла в покупке дорогих растений. А вот заплатить полмиллиона за качественный аксессуар, по словам знаменитости, жалко, но «сумки — это святое».

  • Ксения Бородина
    1 2 3 ...10
    Недавно Ксения Бородина решила ответить на вопросы подписчиков в инстаграм-историях
    Смотреть галерею

Помимо этого, Ксения рассказала, что «ненавидит наряжаться». Телеведущая с удовольствием носит джинсы, футболки и кроссовки. Впрочем, при выборе последних она также отдает предпочтение люксовым брендам.

Перейти к обсуждению 1


27 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А я не вижу смысла в таких дорогих сумках,я не экономлю на себе.Волосы,ногти,зубы,Здоровье.А сумки у меня самые обычные Furla.Одежда от 100 рублей до сотней тысяч.Но платье за 500 тыс тоже не куплю.Бред просто.Эти инста герлы просто помешаны на деньгах.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
Еще одна из рода Боярских: 20-летняя внучка «мушкетера» — восходящая звезда Инстаграма
41 Комментариев
Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
«Она не была бы абсолютной иконой всех женщин, если бы не страдала лишними кг»: Лена Ленина о выходе Моники Беллуччи в Каннах и нарядах других звезд
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.