«Это святое»: Ксения Бородина предъявила подписчикам сумку за полмиллиона рублей

Недавно, отвечая на вопросы подписчиков, Ксения Бородина призналась, что не готова экономить на некоторых вещах, в том числе на брендовых сумках.

На днях Ксения Бородина решила ответить на все интересующие подписчиков вопросы в инстаграм-историях. Большинство фолловеров интересовало все, что связано с внешним видом стильной телеведущей: ее цвет волос, модель кроссовок и, конечно, стоимость и марка сумки, которую звезда недавно продемонстрировала в Инстаграме.

Как выяснилось, сумка Ксении — это знаменитая Hermes, которая стоит полмиллиона рублей. Подписчики поинтересовались, на что же Бородина не готова потратить большие деньги. В ответ ведущая написала, что не видит смысла в покупке дорогих растений. А вот заплатить полмиллиона за качественный аксессуар, по словам знаменитости, жалко, но «сумки — это святое».

1 2 3 ... 10 Недавно Ксения Бородина решила ответить на вопросы подписчиков в инстаграм-историях

Помимо этого, Ксения рассказала, что «ненавидит наряжаться». Телеведущая с удовольствием носит джинсы, футболки и кроссовки. Впрочем, при выборе последних она также отдает предпочтение люксовым брендам.