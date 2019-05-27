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Залечь на дно в декрете: Меган Маркл намеренно пропустит королевскую встречу с Трампом

Меган Маркл сейчас проводит все свое время с малышом Арчи и редко появляется на публике. Скоро королева Елизавета II устроит прием для Дональда Трампа и его жены Мелании, но Меган, судя по всему, пропустит мероприятие.

Во время ближайшего приезда Дональда Трампа принц Гарри присоединится к другим членам семьи во время торжественного обеда в Букингемском дворце. Также президент США планирует посетить чаепитие с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на второй день своего визита в Великобританию. А вот герцогиня Сассекская намерена пропустить приезд важного гостя.

В прошлом Меган говорила о своей неприязни к президенту, называя его «женоненавистником». Прежде чем выйти замуж за принца Гарри, Маркл была ярой сторонницей Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года и призывала своих подписчиков в Инстаграме голосовать за нее.

  • Меган Маркл
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    Меган Маркл рада тому, что пропустит официальную встречу с Дональдом Трампом
    Смотреть галерею

Однажды будущая герцогиня сказала в интервью: «Конечно, Трамп вызывает разногласия, подумайте только о женщинах-избирателях! В 2012 году республиканская партия потеряла множество голосов от женщин». Не исключено, что маленький Арчи помог своей маме избежать довольно неприятной для нее встречи.

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27 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Дональд Трамп

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