Залечь на дно в декрете: Меган Маркл намеренно пропустит королевскую встречу с Трампом

Во время ближайшего приезда Дональда Трампа принц Гарри присоединится к другим членам семьи во время торжественного обеда в Букингемском дворце. Также президент США планирует посетить чаепитие с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на второй день своего визита в Великобританию. А вот герцогиня Сассекская намерена пропустить приезд важного гостя.
В прошлом Меган говорила о своей неприязни к президенту, называя его «женоненавистником». Прежде чем выйти замуж за принца Гарри, Маркл была ярой сторонницей Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года и призывала своих подписчиков в Инстаграме голосовать за нее.
Однажды будущая герцогиня сказала в интервью: «Конечно, Трамп вызывает разногласия, подумайте только о женщинах-избирателях! В 2012 году республиканская партия потеряла множество голосов от женщин». Не исключено, что маленький Арчи помог своей маме избежать довольно неприятной для нее встречи.