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Сын Наташи Королевой и Тарзана встречается с девушкой на 6 лет старше его

В отличие от знаменитых родителей, 17-летний Архип Глушко предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Впрочем, недавно общественности стало известно, что у молодого человека появилась возлюбленная, причем на порядок старше его. 
Наташа Королева
Наташа Королева с сыном Архипом

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип довольно скрытный юноша. Молодой человек крайне редко делится с фолловерами свежими снимками и уж тем более не считает нужным посвящать общественность в подробности своей личной жизни. 

Чаще всего о 17-летнем Глушко-младшем поклонники звездной семьи узнают лишь от его родителей. 

Недавно молодой человек все же проявил активность в Сети, выложив в свои инстаграм-истории кадр с незнакомкой. Фолловеры сразу же заподозрили, что девушка на фото — возлюбленная Архипа.

Архип Глушко с возлюбленной
Архип Глушко с возлюбленной

Судя по микроблогу Марии Слугиной (а именно так зовут девушку), она действительно встречается с Глушко. 

Вероятно, отношения молодых людей длятся довольно долго, ведь Мария уже знакома с семьей Архипа. 

Девушка — частый гость Тарзана и Королевой. Кроме того, она нередко посещает концерты матери своего избранника и делится с подписчиками закулисными снимками. 

  • Наташа Королева, Сергей Глушко (Тарзан)
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    Архип Глушко уже познакомил свою возлюбленную Марию Слугину с родителями
    Смотреть галерею

Судя по микроблогу Марии, некоторое время назад она переехала из родного Саратова в Москву. Девушка работает моделью, а также увлекается игрой на фортепиано и вокалом. Казалось бы, она — достойная кандидатура для юного сына знаменитостей. Интернет-пользователей смущает лишь один факт — Слугина на 6 лет старше своего знаменитого избранника. В таком возрасте подобная разница ощущается слишком сильно, не правда ли?

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27 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Сергей Глушко (Тарзан), Наташа Королева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Обьективно-на модель или тем более мисс она совершенно не тянет, заурядная внешность, а вот Архип вырос красивым, хотя в детстве был такой не хорошенький.

  • Model, da ladno??

  • Не удивительно

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