Сын Наташи Королевой и Тарзана встречается с девушкой на 6 лет старше его

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип довольно скрытный юноша. Молодой человек крайне редко делится с фолловерами свежими снимками и уж тем более не считает нужным посвящать общественность в подробности своей личной жизни.
Недавно молодой человек все же проявил активность в Сети, выложив в свои инстаграм-истории кадр с незнакомкой. Фолловеры сразу же заподозрили, что девушка на фото — возлюбленная Архипа.
Судя по микроблогу Марии Слугиной (а именно так зовут девушку), она действительно встречается с Глушко.
Девушка — частый гость Тарзана и Королевой. Кроме того, она нередко посещает концерты матери своего избранника и делится с подписчиками закулисными снимками.
Судя по микроблогу Марии, некоторое время назад она переехала из родного Саратова в Москву. Девушка работает моделью, а также увлекается игрой на фортепиано и вокалом. Казалось бы, она — достойная кандидатура для юного сына знаменитостей. Интернет-пользователей смущает лишь один факт — Слугина на 6 лет старше своего знаменитого избранника. В таком возрасте подобная разница ощущается слишком сильно, не правда ли?