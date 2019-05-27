Сын Наташи Королевой и Тарзана встречается с девушкой на 6 лет старше его

В отличие от знаменитых родителей, 17-летний Архип Глушко предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Впрочем, недавно общественности стало известно, что у молодого человека появилась возлюбленная, причем на порядок старше его.

Наташа Королева с сыном Архипом

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип довольно скрытный юноша. Молодой человек крайне редко делится с фолловерами свежими снимками и уж тем более не считает нужным посвящать общественность в подробности своей личной жизни.

Чаще всего о 17-летнем Глушко-младшем поклонники звездной семьи узнают лишь от его родителей.

Недавно молодой человек все же проявил активность в Сети, выложив в свои инстаграм-истории кадр с незнакомкой. Фолловеры сразу же заподозрили, что девушка на фото — возлюбленная Архипа.

Архип Глушко с возлюбленной

Судя по микроблогу Марии Слугиной (а именно так зовут девушку), она действительно встречается с Глушко.

Вероятно, отношения молодых людей длятся довольно долго, ведь Мария уже знакома с семьей Архипа.

Девушка — частый гость Тарзана и Королевой. Кроме того, она нередко посещает концерты матери своего избранника и делится с подписчиками закулисными снимками.

1 2 3 ... 10 Архип Глушко уже познакомил свою возлюбленную Марию Слугину с родителями

Судя по микроблогу Марии, некоторое время назад она переехала из родного Саратова в Москву. Девушка работает моделью, а также увлекается игрой на фортепиано и вокалом. Казалось бы, она — достойная кандидатура для юного сына знаменитостей. Интернет-пользователей смущает лишь один факт — Слугина на 6 лет старше своего знаменитого избранника. В таком возрасте подобная разница ощущается слишком сильно, не правда ли?