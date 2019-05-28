Инсайдеры сообщили, как Владимир Кличко отреагировал на скандал вокруг бывшей невесты Хайден Панеттьери

Бывший жених Хайден Панеттьери Владимир Кличко планирует встречу с ней после того, как узнал о ее конфликте с бойфрендом Брайаном Хикерсоном.

Недавно стало известно, что актриса Хайден Панеттьери стала жертвой домашнего насилия со стороны бойфренда Брайана Хикерсона. Ситуация стала резонансной, ее подробности просочились в Сеть. А недавно выяснилось, что Хикерсону грозит реальный срок заключения в тюрьме.

На днях источник, близкий к Владимиру Кличко, рассказал изданию Us Weekly, что боксер хочет встретиться с бывшей возлюбленной. «Влад хочет защитить ее. Он все еще хочет, чтобы Хайден увиделась с их дочерью Каей. Но присутствия Брайана он не допустит», — сообщил инсайдер.

1 2 3 ... 10 Недавно стало известно, что Хайден Панеттьери избил ее бойфренд Брайан Хикерсон

Напомним, в начале 2019 года Кличко забрал дочь у Панеттьери и отвез ее к своей матери в Киев. Уже тогда спортсмен беспокоился из-за образа жизни бывшей невесты и матери их общего ребенка.