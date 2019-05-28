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Инсайдеры сообщили, как Владимир Кличко отреагировал на скандал вокруг бывшей невесты Хайден Панеттьери

Бывший жених Хайден Панеттьери Владимир Кличко планирует встречу с ней после того, как узнал о ее конфликте с бойфрендом Брайаном Хикерсоном.

Недавно стало известно, что актриса Хайден Панеттьери стала жертвой домашнего насилия со стороны бойфренда Брайана Хикерсона. Ситуация стала резонансной, ее подробности просочились в Сеть. А недавно выяснилось, что Хикерсону грозит реальный срок заключения в тюрьме.

На днях источник, близкий к Владимиру Кличко, рассказал изданию Us Weekly, что боксер хочет встретиться с бывшей возлюбленной. «Влад хочет защитить ее. Он все еще хочет, чтобы Хайден увиделась с их дочерью Каей. Но присутствия Брайана он не допустит», — сообщил инсайдер.

  • Хайден Панеттьери
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    Недавно стало известно, что Хайден Панеттьери избил ее бойфренд Брайан Хикерсон
    Смотреть галерею

Напомним, в начале 2019 года Кличко забрал дочь у Панеттьери и отвез ее к своей матери в Киев. Уже тогда спортсмен беспокоился из-за образа жизни бывшей невесты и матери их общего ребенка.

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28 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Только ей нужна ли она..защита?..Судя по фото-она все еще в восторге от этого Брайна.Защиты не просит, сама заплатила,чтобы его выпустили..."Без меня-меня женили".А так да катится она вниз...при этом сама этого желая.

  • Бритни номер два.

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