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Пользователи Сети не в восторге от худобы Алены Шишковой

Несмотря на то, что сейчас все обсуждают возможную беременность Решетовой, экс-возлюбленная Тимати тоже дает поводы для ожесточенных споров. На днях Шишкова шокировала поклонников своей худобой.

После расставания Тимати и Алены Шишковой прошло уже 4 года, и за это время экс-влюбленные успели начали новую жизнь. Но если у певца появилась новая девушка, то модель не распространяется о личной жизни. Все внимание поклонников приковано к ее внешнему виду.

На днях Алена Шишкова опубликовала в своем Инстаграме снимок с тренировки. На нем 26-летняя мама выполняет растяжку. Фолловеры сразу заметили уставший вид Алены и посоветовали ей следить за своим питанием.

«Алена, кушай, а то ветром следующий раз сдует», «Худая, аж некрасиво уже», «Это именно та больная худоба, когда человек уже не может остановиться», — прокомментировали фото встревоженные подписчики.

Шишкова всегда отличалась стройностью и хрупким телосложением. Благодаря генетике и усердным тренировкам Алена осталась в прежней форме даже после рождения дочери. 

Сама Алена никак не отреагировала на слухи о болезненной худобе, появившиеся в комментариях к ее посту. Остается надеяться, что здоровью звездной мамы ничего не угрожает.

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28 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Это же так некрасиво

  • А лютый фотошоп их не смущает?

  • тонны фотошопа и фильтров........

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