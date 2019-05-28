Пользователи Сети не в восторге от худобы Алены Шишковой

После расставания Тимати и Алены Шишковой прошло уже 4 года, и за это время экс-влюбленные успели начали новую жизнь. Но если у певца появилась новая девушка, то модель не распространяется о личной жизни. Все внимание поклонников приковано к ее внешнему виду.
На днях Алена Шишкова опубликовала в своем Инстаграме снимок с тренировки. На нем 26-летняя мама выполняет растяжку. Фолловеры сразу заметили уставший вид Алены и посоветовали ей следить за своим питанием.
«Алена, кушай, а то ветром следующий раз сдует», «Худая, аж некрасиво уже», «Это именно та больная худоба, когда человек уже не может остановиться», — прокомментировали фото встревоженные подписчики.
Шишкова всегда отличалась стройностью и хрупким телосложением. Благодаря генетике и усердным тренировкам Алена осталась в прежней форме даже после рождения дочери.
Сама Алена никак не отреагировала на слухи о болезненной худобе, появившиеся в комментариях к ее посту. Остается надеяться, что здоровью звездной мамы ничего не угрожает.