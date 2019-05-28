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«Закрывал дома и прятал ключ»: Оксана Самойлова рассказала, чем заканчивались ее ссоры с мужем

Жена рэпера Джигана, многодетная мама Оксана Самойлова, рассказала подписчикам в инстаграм-историях о том, на что был готов пойти ее супруг из-за конфликтов в семье.

Оксана Самойлова — редкий гость на светских мероприятиях. На ужинах и концертах она появляется исключительно в сопровождении мужа, известного рэпера Джигана. Часто компанию им составляют дети. Напомним, пара воспитывает трех девочек: Ариелу, Лею и Майю. 

Свой замкнутый образ жизни 31-летняя Самойлова не раз объясняла четкими  приоритетами: на первом месте семья, затем работа, а уже после — она сама. Оксана посвящает все свое время воспитанию дочерей и собственным проектам. Семья Джигана и Оксаны Самойловой является эталоном для многочисленных поклонников звездной пары.

На днях Самойлова вспомнила, как строились ее отношения с Джиганом. «Когда мы ссорились, и я порывалась уйти, он просто закрывал нас дома вдвоем и прятал ключи. Это было так по-психопатски и так по-мужски. Это была любовь», — призналась Оксана, отвечая на вопрос подписчика.

  • Оксана Самойлова, Джиган
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    Джиган и Оксана познакомились в ночном клубе. После будущие супруги улетели вместе отдыхать к океану
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Фолловеры мгновенно отреагировали на заявление Самойловой и спросили, как часто Джиган ревнует свою супругу. Оксана ответила, что сейчас причин для ревности у него просто нет. «Он бы сразу убивал, если был бы хоть малейший повод. Все это знают и стараются даже взглядом со мной не пересекаться», — пошутила Самойлова. 

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28 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram
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Оксана Самойлова, Джиган

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