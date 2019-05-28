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Новую песню Пэрис Хилтон посвятила ягодицам своей бывшей лучшей подруги Ким Кардашьян

На днях Пэрис Хилтон презентовала новое видео на песню Best Friend Ass. В съемках клипа приняла участие Ким Кардашьян, с которой Пэрис дружила на протяжении многих лет.

Скандально известная Пэрис Хилтон начала музыкальную карьеру в 2004 году. В течение двух лет она готовила к выпуску первый сольный альбом. Большинство фанатов считали, что музыка — лишь временное увлечение светской львицы. Несмотря на провалы, Пэрис продолжила развиваться на музыкальном поприще. 

Сейчас Пэрис больше известна как диджей. Она выступает в клубах и на закрытых вечеринках и время от времени радует поклонников новыми синглами, одним из которых стал Best Friend Ass. 

Съемки клипа проходили проходили в Лос-Анджелесе. По сюжету Пэрис Хилтон проводит время в ночном клубе, танцует и флиртует с парнями. Ким Кардашьян появляется в трехминутном видео несколько раз. 

Дружба Пэрис и Ким началась много лет назад. Еще во время съемок шоу «Простая жизнь» Кардашьян часто мелькала в кадре вместе с Пэрис, ездила с ней на мероприятия и даже выгуливала собаку. Поклонники знаменитой блондинки нередко называли Ким «секретарем» Пэрис.

В клипе присутствует пародия на знаменитые образы, в которых Хилтон и Кардашьян тусовались во времена крепкой дружбы.
  • Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон
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    Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян дружили с 2000-х. Ким активно снималась в ТВ-шоу знаменитой блондинки, а также сопровождала ее на ковровых дорожках
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Спустя время отношения между звездными подругами охладели. Однако Хилтон и Кардашьян до сих пор поддерживают связь, посещают семейные праздники и с радостью участвуют в проектах друг друга. 

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28 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Getty Images
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Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян

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