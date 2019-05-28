Новую песню Пэрис Хилтон посвятила ягодицам своей бывшей лучшей подруги Ким Кардашьян

Скандально известная Пэрис Хилтон начала музыкальную карьеру в 2004 году. В течение двух лет она готовила к выпуску первый сольный альбом. Большинство фанатов считали, что музыка — лишь временное увлечение светской львицы. Несмотря на провалы, Пэрис продолжила развиваться на музыкальном поприще.
Сейчас Пэрис больше известна как диджей. Она выступает в клубах и на закрытых вечеринках и время от времени радует поклонников новыми синглами, одним из которых стал Best Friend Ass.
Съемки клипа проходили проходили в Лос-Анджелесе. По сюжету Пэрис Хилтон проводит время в ночном клубе, танцует и флиртует с парнями. Ким Кардашьян появляется в трехминутном видео несколько раз.
Дружба Пэрис и Ким началась много лет назад. Еще во время съемок шоу «Простая жизнь» Кардашьян часто мелькала в кадре вместе с Пэрис, ездила с ней на мероприятия и даже выгуливала собаку. Поклонники знаменитой блондинки нередко называли Ким «секретарем» Пэрис.
Спустя время отношения между звездными подругами охладели. Однако Хилтон и Кардашьян до сих пор поддерживают связь, посещают семейные праздники и с радостью участвуют в проектах друг друга.