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Егор Крид впервые рассказал, как его не отпускали из Black Star, хотя он давно «перерос» проект

Вот уже несколько месяцев поклонники следят за драматичным уходом Егора Крида из музыкального лейбла Black Star. 28 мая в Сети появилось интервью Юрия Дудя с рэпером, в котором он поведал о причинах ухода от Тимати. 
Тимати, Егор Крид
Тимати и Егор Крид

В начале весны стало известно, что в скором времени у, пожалуй, одного из самых молодых и знаменитых исполнителей России Егора Крида заканчивается контракт с лейблом Black Star. 

Именно благодаря команде Тимати Егора узнала и полюбила вся страна. 

Впрочем, как оказалось, Крид не стремился продлить сотрудничество с лейблом — даже несмотря на то, что уход из проекта мог стоить ему слишком многого.

Егор Крид
 

В Сети ходили слухи, что руководство Black Star может лишить молодого человека его сценического псевдонима, а также права на исполнение собственных песен — напомним, именно так лейбл поступил с Кристиной Саркисян (Kristina Si)

Долгое время Егор Крид, Тимати и Пашу воздерживались от подробных комментариев на эту тему. 

28 мая на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с молодым рэпером. В разговоре с Юрием Дудем Егор Крид поведал, почему принял решение прекратить сотрудничество с лейблом.

Егор Крид
 

Судя по словам Егора, он ушел от Тимати вовсе не из-за денежного вопроса — а ведь ходят слухи, что лейбл берет со своих артистов слишком высокие проценты.

«Я перерос всю эту историю — быть артистом под продюсером. Я пишу себе песни сам, продюсирую клипы. Почти все свои клипы я смонтировал сам. Я хочу быть продюсером самого себя, самостоятельно принимать решения и нести ответственность за самого себя», — поведал Крид.

По словам исполнителя, руководству Black Star было сложно смириться с его решением. Переговоры об окончании сотрудничества с Кридом длились примерно полтора месяца.

Все это время владельцы пытались уговорить Егора остаться на лейбле, обговаривая разные формы сотрудничества. В итоге, молодой человек все же не продлил свой контракт, но смог добиться того, чтобы за ним остались его песни и право на дальнейшее использование псевдонима. 

«Почему они все это не забрали, не знаю. Наверное, у меня получилось договориться лучше, чем у L'One, переговоры с которым идут до сих пор. Мы долго обсуждали все, и в итоге расстались на взаимовыгодных условиях», — поделился с Дудем Крид.

Рэпер поблагодарил руководство и сотрудников Black Star за семь лет плодотворного сотрудничества. «Это был огромный опыт. Я взрослел вместе с ними, ведь пришел туда совсем молодым пацаном», — сказал Егор Крид. 

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28 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Егор Крид, Тимати, Павел Курьянов (Пашу)

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