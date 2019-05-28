Егор Крид впервые рассказал, как его не отпускали из Black Star, хотя он давно «перерос» проект

В начале весны стало известно, что в скором времени у, пожалуй, одного из самых молодых и знаменитых исполнителей России Егора Крида заканчивается контракт с лейблом Black Star.
Впрочем, как оказалось, Крид не стремился продлить сотрудничество с лейблом — даже несмотря на то, что уход из проекта мог стоить ему слишком многого.
В Сети ходили слухи, что руководство Black Star может лишить молодого человека его сценического псевдонима, а также права на исполнение собственных песен — напомним, именно так лейбл поступил с Кристиной Саркисян (Kristina Si).
28 мая на YouTube-канале «вДудь» вышло интервью с молодым рэпером. В разговоре с Юрием Дудем Егор Крид поведал, почему принял решение прекратить сотрудничество с лейблом.
Судя по словам Егора, он ушел от Тимати вовсе не из-за денежного вопроса — а ведь ходят слухи, что лейбл берет со своих артистов слишком высокие проценты.
«Я перерос всю эту историю — быть артистом под продюсером. Я пишу себе песни сам, продюсирую клипы. Почти все свои клипы я смонтировал сам. Я хочу быть продюсером самого себя, самостоятельно принимать решения и нести ответственность за самого себя», — поведал Крид.
Все это время владельцы пытались уговорить Егора остаться на лейбле, обговаривая разные формы сотрудничества. В итоге, молодой человек все же не продлил свой контракт, но смог добиться того, чтобы за ним остались его песни и право на дальнейшее использование псевдонима.
«Почему они все это не забрали, не знаю. Наверное, у меня получилось договориться лучше, чем у L'One, переговоры с которым идут до сих пор. Мы долго обсуждали все, и в итоге расстались на взаимовыгодных условиях», — поделился с Дудем Крид.
Рэпер поблагодарил руководство и сотрудников Black Star за семь лет плодотворного сотрудничества. «Это был огромный опыт. Я взрослел вместе с ними, ведь пришел туда совсем молодым пацаном», — сказал Егор Крид.