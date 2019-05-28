Молодая жена Александра Цекало опубликовала ролик, в котором набрасывается на мужа с поцелуями

Недавно Дарина Эрвин выложила в инстаграм-истории очередное видео со своим супругом Александром Цекало. В коротком ролике девушка буквально набрасывается на своего супруга со страстными поцелуями. Видео было снято на людной улице, но супруги, судя по всему, не стесняются открытого проявления чувств.
Дарина часто выкладывает фото и видео с мужем, но исключительно в инстаграм-истории. В ленте ее блога можно увидеть лишь портретные фото или снимки, сделанные за работой в творческой мастерской. Кстати, Эрвин любит рисовать в полуобнаженном виде, что уже не раз вызывало бурную реакцию в Сети.
Напомним, Цекало и Эрвин заключили брак в начале 2019 года в Беверли-Хиллз. До этого Александр был женат на Виктории Галушке, сестре Веры Брежневой.