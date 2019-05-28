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Молодая жена Александра Цекало опубликовала ролик, в котором набрасывается на мужа с поцелуями

27-летняя жена Александра Цекало Дарина Эрвин часто публикует в Инстаграме фото и видео с участием супруга. На этот раз она удивила поклонников роликом, в котором страстно целует мужа.

Недавно Дарина Эрвин выложила в инстаграм-истории очередное видео со своим супругом Александром Цекало. В коротком ролике девушка буквально набрасывается на своего супруга со страстными поцелуями. Видео было снято на людной улице, но супруги, судя по всему, не стесняются открытого проявления чувств.

Дарина часто выкладывает фото и видео с мужем, но исключительно в инстаграм-истории. В ленте ее блога можно увидеть лишь портретные фото или снимки, сделанные за работой в творческой мастерской. Кстати, Эрвин любит рисовать в полуобнаженном виде, что уже не раз вызывало бурную реакцию в Сети.

Напомним, Цекало и Эрвин заключили брак в начале 2019 года в Беверли-Хиллз. До этого Александр был женат на Виктории Галушке, сестре Веры Брежневой.

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28 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Александр Цекало

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Гость 2019-05-20 16:40:00
251
Обалдеть😨Папа с дочей,как муж с женой,или как брат с сестрой.Я понимаю,что Сергей стал отцом довольно рано,но блин он очень молодо выглядит,а дочь наоборот: выглядит старше своих лет.
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Гость 2019-05-21 12:59:00
188
У Моники лишний вес??? где??? И, кстати, что ей страдать то, у нее бойфренд харизматичный мужик на 18 лет моложе. На фиг ей замуж, дети есть, все есть. Она и с Касселем особо не стремилась замуж, он ее уламывал
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