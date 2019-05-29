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Несостоявшийся ужин за миллион рублей: актриса Любовь Аксенова оказалась замешана в эскорт-скандале

Звезда фильма «Без меня» на днях попала в щекотливую. Некий бизнесмен обвинил Любовь Аксенову в том, что она не явилась к нему на встречу, за которую он заплатил миллион рублей.

29-летняя актриса Любовь Аксенова — признанная красавица российского кинематографа. Как выяснилось, такая популярность имеет обратную сторону. На днях стало известно, что некий бизнесмен выдвинул обвинения в адрес знаменитой актрисы за якобы не оказанные ему эскорт-услуги. Подробности этой истории оказались весьма щекотливыми.

Оказалось, некий Николай Рыбочкин обратился в специализированное агенство по оказанию досуга. Предприимчивый мужчина с помощью менеджера фирмы оплатил ужин в компании известной актрисы Любови Аксеновой. Заказ обошелся Рыбочкину в 15 000 долларов (около миллиона рублей). 

Вечер обещал быть томным, но столик воодушевленного кавалера так и остался пустым — Аксенова на ужине не появилась. Тогда разгневанный мужчина попытался связаться с менеджером, но абонент оказался «временно не доступен».

После этого бизнесмен пошел в полицию, где и написал заявление о мошенничестве. Оперативники моментально связались с Любовью, однако поговорить им удалось лишь с ее мужем, продюсером Павлом Аксеновым. 
«Люба никогда не эскортила, не эскортит и эскортить не будет! Тем более, за миллион», — цитирует возмущенного супруга телеграм-канал Baza.

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Остается надеется, что доблестная полиция как можно скорее отыщет злосчастного «менеджера» и новоиспеченного миллионера.

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29 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • "... тем более за миллион" 🤣

  • F

    "... тем более за миллион" 🤣

    ага, за 10 бы с разрешения мужа пошла бы?)))

  • Обманули дурака на четыре кулака😂😂😂

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