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Саша Зверева пожаловалась, что ее часто вызывают в школу из-за плохого поведения старшей дочери

Саша Зверева часто публикует в Инстаграме посты о своих детях. На днях она рассказала о том, как и за что она наказывает 15-летнюю Василису.

Около месяца назад Саша Зверева рассказала подписчикам, что ее 15-летняя дочь Василиса — одна из самых популярных девочек в школе. На днях она решила поведать о подростке не только с позитивной стороны. Знаменитость рассказала о том, что ее уже не раз вызывали к директору.

«Василиса учится на 4 и 5 по русской градации, но вот с дисциплиной у нее так себе (своенравная мадама), и пару раз я даже была в школе», — поделилась Зверева (орфография и пунктуация сохранены). Кроме того, знаменитость рассказала, что наказывает дочь за провинности, запрещая ей ходить на вечеринки.

Многие подписчики попросили Зверевой пожалели Василису, отметив, что подросткам очень важно бывать на вечеринках и дружеских встречах. На это Саша ответила: «Маме лучше знать, не так ли?».

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29 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Саша Зверева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Очуметь новость...

  • Обычный подросток. Все так себя ведут и это нормально.

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