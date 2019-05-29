Саша Зверева пожаловалась, что ее часто вызывают в школу из-за плохого поведения старшей дочери

Саша Зверева часто публикует в Инстаграме посты о своих детях. На днях она рассказала о том, как и за что она наказывает 15-летнюю Василису.

Около месяца назад Саша Зверева рассказала подписчикам, что ее 15-летняя дочь Василиса — одна из самых популярных девочек в школе. На днях она решила поведать о подростке не только с позитивной стороны. Знаменитость рассказала о том, что ее уже не раз вызывали к директору.

«Василиса учится на 4 и 5 по русской градации, но вот с дисциплиной у нее так себе (своенравная мадама), и пару раз я даже была в школе», — поделилась Зверева (орфография и пунктуация сохранены). Кроме того, знаменитость рассказала, что наказывает дочь за провинности, запрещая ей ходить на вечеринки.

1 2 3 ... 10 Саша Зверева часто пишет посты о своих детях

Многие подписчики попросили Зверевой пожалели Василису, отметив, что подросткам очень важно бывать на вечеринках и дружеских встречах. На это Саша ответила: «Маме лучше знать, не так ли?».