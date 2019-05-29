Ким Кардашьян отрезала волосы и надела «религиозные» штаны

Ким Кардашьян продолжает удивлять поклонников. На это раз 38-летняя звезда реалити появилась на улице с новой стрижкой и в необычных штанах.

Законодательница моды Ким Кардашьян поддерживает бренд своего супруга Канье Уэста не словом, а делом: большая часть звездного гардероба состоит из вещей марки Yeezy.



Не так давно супруг Ким выпустил очередную коллекцию на религиозную тематику. На футболках, толстовках и штанах Канье разместил цитаты из Библии и псалмов. На прошедшем фестивале Коачелла необычные наряды расхватали, как горячие пирожки.

Ким решила не отставать. На днях звезда прошлась по Калабасасу в штанах из «церковной» коллекции Yeezy, а также продемонстрировала свою новую стрижку.

1 2 3 ... 10 Ким Кардашьян во всем поддерживает своего супруга. Она популяризует коллекции Yeezy, выбирая наряды бренда Канье

Сестры Кардашьян-Дженнер постоянно удивляют поклонников экспериментами с внешностью, однако увидеть столь радикальную смену длины волос никто не ожидал. Ким отращивала волосы и гордилась сходством с легендарной Шер. А тут взяла и отрезала!