Гудбай, Америка! Виктория Лопырева вернулась в Москву

Виктория Лопырева на протяжении недели намекала подписчикам, что отправляется в путешествие. Многие думали, что местом назначения станет Лазурный берег, но, как выяснилось 29 мая, телеведущая прилетела в Москву.

С конца прошлого года Виктория Лопырева жила в жарком Майами. Там она провела последние месяцы декрета, там же появился на свет и ее первенец Марк Лионель. После рождения сына Виктория не спешила возвращаться на родину. Билет Майами-Москва был куплен лишь на конец мая.

Утром 29 мая Виктория оказалась в российской столице. Звезда выложила в инстаграм-истории видео, сделанные на Красной площади, прокомментировав одно из них: «Добро пожаловать домой».

1 2 3 ... 10 Виктория Лопырева давно планировала отправиться в путешествие

Также Лопырева опубликовала фото, на котором позирует в легком мини-платье в цветочек. Интересно, Виктория уже планирует выход в свет? В ближайшие дни в Москве пройдут сразу несколько громких мероприятий.