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Цветы и торт для слабаков: Анджелина Джоли решила напугать дочь Шайло в честь ее 13-летия

Анджелина Джоли очень необычно поздравила свою среднюю дочь Шайло. Впрочем, другого мы и не ожидали! В день рождения девочки актриса отвела ее в дом, где живет «серийный маньяк».

27 мая Шайло Джоли-Питт исполнилось 13 лет. В честь этого события звездная мама девочки решила устроить для нее нечто особенное и... отвела на страшный квест. Обычно в таких участникам дают задание выбраться из темной-темной комнаты, скрывающей массу неприятных сюрпризов. 

Инсайдеры поведали изданию Daily Mail, что Анджелина с дочерью выбрали  квест под названием «Подвал». Место, где он проводится, расположено в калифорнийском Сильмаре, находящемся к северу от Лос-Анджелеса. Этот квест отличается тем, что пугающую атмосферу в нем создают настоящие актеры.

Что же ждало юную именинницу? Серийный убийца-каннибал, который похитил ее и спрятал в своем доме. За 45 минут отважной Шайло предстояло выбраться из этого жуткого места, с чем, мы даже не сомневаемся, она легко справилась. А как вы отмечали свой 13-й день рождения?

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29 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Любые квесты проводят актеры. О чем статья, непонятно. Чей-то ребенок сходил на квест.

  • Некрасивая девочка и рот вечно открыт.Учиться не хочет, грезит маньяками, скоро начнутся запрещенные вещества, ножи и прочее, короче-по стопам мамы.Анжелина хоть одного из шестерых в состоянии привести в чувство и как-то социализировать?

  • Маньяк увидел, что к нему приближаются Джоли с дочкой , его прошиб холодный пот и он сбежал. Бежал быстро и очень далеко.

  • Сама псих,и из детей сделала и продолжает делать психов.Наркотическое прошлое не минуло будущее Джоли и оказали след на детях

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