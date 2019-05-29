Цветы и торт для слабаков: Анджелина Джоли решила напугать дочь Шайло в честь ее 13-летия

Анджелина Джоли очень необычно поздравила свою среднюю дочь Шайло. Впрочем, другого мы и не ожидали! В день рождения девочки актриса отвела ее в дом, где живет «серийный маньяк».

27 мая Шайло Джоли-Питт исполнилось 13 лет. В честь этого события звездная мама девочки решила устроить для нее нечто особенное и... отвела на страшный квест. Обычно в таких участникам дают задание выбраться из темной-темной комнаты, скрывающей массу неприятных сюрпризов.

Инсайдеры поведали изданию Daily Mail, что Анджелина с дочерью выбрали квест под названием «Подвал». Место, где он проводится, расположено в калифорнийском Сильмаре, находящемся к северу от Лос-Анджелеса. Этот квест отличается тем, что пугающую атмосферу в нем создают настоящие актеры.

Что же ждало юную именинницу? Серийный убийца-каннибал, который похитил ее и спрятал в своем доме. За 45 минут отважной Шайло предстояло выбраться из этого жуткого места, с чем, мы даже не сомневаемся, она легко справилась. А как вы отмечали свой 13-й день рождения?

