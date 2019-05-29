Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Готова была отказаться от любого проекта, думая, что это мешает»: Толстоганова поведала, как пять лет пыталась забеременеть

Звезды довольно редко делятся откровениями на темы, которые вызывают у них неприятные воспоминания. Но Виктория Толстоганова в недавнем интервью смело рассказала, что чувствовала, когда долгое время не могла забеременеть.

Сейчас у Виктории Толстогановой трое замечательных детей — дочь Варвара и сыновья Федор и Иван. Однако, как выяснилось совсем недавно, актриса довольно долго не могла осуществить свою мечту — стать мамой. Артистка пыталась забеременеть на протяжении пяти лет.

Об этом Виктория поведала в недавнем интервью «Теленеделе». По словам Толстогановой, она так сильно хотела родить ребенка, что буквально ни о чем больше не могла думать.

«Спасает от всего — и от кризисов в том числе — работа. Но в какие-то моменты, когда, например, я сильно хотела ребенка и пыталась забеременеть на протяжении пяти лет (до появления Варвары), меня и работа не спасала. Я готова была отказаться от любого проекта, думая, что мне это мешает в достижении цели. Вынесла убеждение, основанное на своем опыте: если я чего-то сильно хочу, то мне нужно этим заниматься», — призналась актриса.

Толстоганова уверена, что в ее случае не работает правило «Забудь, отвлекись, и все само собой придет». Виктория считает, что для достижения цели она должна прикладывать все усилия, а не отпускать ситуацию на самотек. Так в ее жизни появилась дочь Варвара. А вот сыновья стали для Виктории «подарками судьбы».

К слову, в прошлом году ходили слухи, что Виктория Толстоганова беременна в четвертый раз, однако они так и не подтвердились. 

Перейти к обсуждению


29 мая 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото @alisakhazanova / Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Виктория Толстоганова

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-05-26 11:58:00
307
Не понимаю тех, кто просит прощения у человека после его смерти. Для человека это все важно, когда он жив. Именно при жизни он ждет признаний, извинений, помощи и т.п. После смерти ему уже все равно.
«Из меня вышел худший друг, я не протянул тебе спасательный круг»: спустя 18 лет вражды Тимати посвятил песню Децлу
78 Комментариев
Гость 2019-05-27 19:18:00
218
Можно подумать,что обычные пары только и делают ,что лыбятся друг другу не переставая,пожизненно смотрят в глаза друг другу,всегда держатся за ручки,ну и все остальные розовые сопли.😏
Мрачные, но рядом: Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе на публике
47 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.