«Готова была отказаться от любого проекта, думая, что это мешает»: Толстоганова поведала, как пять лет пыталась забеременеть

Звезды довольно редко делятся откровениями на темы, которые вызывают у них неприятные воспоминания. Но Виктория Толстоганова в недавнем интервью смело рассказала, что чувствовала, когда долгое время не могла забеременеть.

Сейчас у Виктории Толстогановой трое замечательных детей — дочь Варвара и сыновья Федор и Иван. Однако, как выяснилось совсем недавно, актриса довольно долго не могла осуществить свою мечту — стать мамой. Артистка пыталась забеременеть на протяжении пяти лет.



Об этом Виктория поведала в недавнем интервью «Теленеделе». По словам Толстогановой, она так сильно хотела родить ребенка, что буквально ни о чем больше не могла думать.

«Спасает от всего — и от кризисов в том числе — работа. Но в какие-то моменты, когда, например, я сильно хотела ребенка и пыталась забеременеть на протяжении пяти лет (до появления Варвары), меня и работа не спасала. Я готова была отказаться от любого проекта, думая, что мне это мешает в достижении цели. Вынесла убеждение, основанное на своем опыте: если я чего-то сильно хочу, то мне нужно этим заниматься», — призналась актриса.

Толстоганова уверена, что в ее случае не работает правило «Забудь, отвлекись, и все само собой придет». Виктория считает, что для достижения цели она должна прикладывать все усилия, а не отпускать ситуацию на самотек. Так в ее жизни появилась дочь Варвара. А вот сыновья стали для Виктории «подарками судьбы».



К слову, в прошлом году ходили слухи, что Виктория Толстоганова беременна в четвертый раз, однако они так и не подтвердились.