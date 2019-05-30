Эштон Катчер дал показания в суде по делу об убийстве своей бывшей возлюбленной

На днях Эштон Катчер выступил в суде по делу об убийстве его подруги Эшли Эллерин. Отмечается, что его показания могут иметь решающее значение.

Недавно Эштон Катчер дал показания в суде Лос-Анджелеса по делу Майкла Гаргило (он же «Голливудский Потрошитель»), которого обвиняют в нападении на четырех женщин с ножом и убийстве трех из них. Маньяк охотился на женщин и не был пойман в течение 15 лет!

Среди убитых была подруга Катчера, 22-летняя Эшли Эллерин. Девушка должна была сопровождать актера на афтепати после вручения премий Grammy 21 февраля 2001 года. Однако Эшли перестала выходить на связь. Тогда Эштон отправился к девушке домой, чтобы проверить, все ли с ней в порядке. Эллерин не открыла дверь, и ему пришлось уйти.

На самом деле к тому моменту Эшли уже была мертва. Ее тело нашли на следующий день. Убийца нанес ей 47 ножевых ранений. Помимо Эштона Катчера, показания по этому делу дали более 200 человек.

