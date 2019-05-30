Марьяна Ро заявила, что Влад Соколовский хотел с ней секса, когда был женат

Марьяна Ро заявила о том, что Влад Соколовский интересовался ею, когда был женат на Рите Дакоте. Тогда блогерша никак не отреагировала на знаки внимания, и только впоследствии узнала о том, что певец не раз изменял супруге.

На днях Марьяна Ро сделала провокационное заявление в рамках интервью для Насти Ивлеевой на Agentshow. Знаменитость рассказала, что Влад Соколовский оказывал ей знаки внимания и даже делал непристойные предложения еще до развода с Ритой Дакотой.

«Соколовский хотел со мной секса. Хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, я проигнорировала. Тогда он стер сообщение и написал снова. Он тогда был женат», — призналась Марьяна.

1 2 3 ... 10 Марьяна Ро рассказала, что Влад Соколовский оказывал ей знаки внимания еще до развода с Ритой Дакотой

Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в сентябре 2018 года. Прчиной этого стали многочисленные измены Влада. Теперь экс-супруги общаются только на темы, связанные с их общей дочерью Мией.