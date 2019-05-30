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Марьяна Ро заявила, что Влад Соколовский хотел с ней секса, когда был женат

Марьяна Ро заявила о том, что Влад Соколовский интересовался ею, когда был женат на Рите Дакоте. Тогда блогерша никак не отреагировала на знаки внимания, и только впоследствии узнала о том, что певец не раз изменял супруге.

На днях Марьяна Ро сделала провокационное заявление в рамках интервью для Насти Ивлеевой на Agentshow. Знаменитость рассказала, что Влад Соколовский оказывал ей знаки внимания и даже делал непристойные предложения еще до развода с Ритой Дакотой.

«Соколовский хотел со мной секса. Хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, я проигнорировала. Тогда он стер сообщение и написал снова. Он тогда был женат», — призналась Марьяна.

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    Марьяна Ро рассказала, что Влад Соколовский оказывал ей знаки внимания еще до развода с Ритой Дакотой
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Напомним, Влад Соколовский и Рита Дакота развелись в сентябре 2018 года. Прчиной этого стали многочисленные измены Влада. Теперь экс-супруги общаются только на темы, связанные с их общей дочерью Мией.

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30 мая 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Влад Соколовский

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Кто следующий?

  • А этта еще хто?

  • Зачем такое вспоминать??чтобы еще раз сделать больно его бывшей жене??у меня по молодости всякое было,какие только женатики не хотели со мной секса .В том числе богатые и известные..и чего??.ничего. Кто-то развелся кто-то до сих пор в браке. .с какого переругу я буду это вспоминать??чтоб все наконец узнали что есть такая-Марьяна Рой или как ее там..для пиара все средства хороши

  • О, кто-то побежал за хайпушечкой...Статья про морского ежа не помогла, видимо.

  • До чего же слащавый мужик на вид. Сахарный сиропчик

  • Так блинчики или секс?

  • вот противные девули.Он ей блинчики хотел сделать...от чистого сердца, а она...)))

  • Гость

    Зачем такое вспоминать??чтобы еще раз сделать больно его бывшей жене??у меня по молодости всякое было,какие только женатики не хотели со мной секса .В том числе богатые и известные..и чего??.ничего. Кто-то развелся кто-то до сих пор в браке. .с какого переругу я буду это вспоминать??чтоб все наконец узнали что есть такая-Марьяна Рой или как ее там..для пиара все средства хороши

    Больно, не смешите. Она ее наоборот прорекламила у себя в сторис за это откровение. Взаимная договоренность. Вот так, старался и трудился один в этом серпентарии, а хайпят на этой теме теперь все подряд))

  • как "интересно" мда.

  • Ну мы уже в курсе, что он хотел секса со всеми, кто ни попадя. Это называется зависимость и психологические проблемы.

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