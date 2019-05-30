«Опять располнела»: 33-летняя Лана Дель Рей разочаровала фанатов внешним видом

Икона стиля и одна из самых красивых певиц современности Лана Дель Рей на днях огорчила поклонников своим внешним видом. Папарацци встретили располневшую звезду, одетую в короткие шорты и нелепый белый кардиган.

33-летнюю Лану Дель Рей по праву называют одной из самых красивых артисток современности. Сладкоголосая певица и автор драматичных хитов не раз появлялась на обложках модных журналов. Мировую славу Лана обрела благодаря таланту и узнаваемому ретро-стилю. Длинные накладные ресницы, объем от корней а-ля 1960-е и твидовые костюмы в духе Жаклин Кеннеди органично дополняли образ стройной артистки.

Фанаты привыкли видеть Лану в безупречных сценических образах, однако в обычной жизни она одевается иначе. Певица отдает предпочтение простым и удобным вещам, чем нередко разочаровывает поклонников.



На днях 33-летняя Дель Рей появилась на публике в белых мини-шортах, обнажающих объемные бедра, и безразмерном кардигане, подчеркнувшем широкие плечи.

1 2 3 ... 10 Лана Дель Рей не первый раз расстраивает фанатов своим внешним видом

В таком виде Лана отправилась в одну из церквей в Беверли-Хиллз. Согласитесь, довольно странный наряд для христианской мессы...



Читатели издания Mail Online, где были опубликованы фото, раскритиковали образ певицы, отметив, что она располнела и «изменилась до неузнаваемости».

