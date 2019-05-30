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«Опять располнела»: 33-летняя Лана Дель Рей разочаровала фанатов внешним видом

Икона стиля и одна из самых красивых певиц современности Лана Дель Рей на днях огорчила поклонников своим внешним видом. Папарацци встретили располневшую звезду, одетую в короткие шорты и нелепый белый кардиган.

33-летнюю Лану Дель Рей по праву называют одной из самых красивых артисток современности. Сладкоголосая певица и автор драматичных хитов не раз появлялась на обложках модных журналов. Мировую славу Лана обрела благодаря таланту и узнаваемому ретро-стилю. Длинные накладные ресницы, объем от корней а-ля 1960-е и твидовые костюмы в духе Жаклин Кеннеди органично дополняли образ стройной артистки.

Фанаты привыкли видеть Лану в безупречных сценических образах, однако в обычной жизни она одевается иначе. Певица отдает предпочтение простым и удобным вещам, чем нередко разочаровывает поклонников. 

На днях 33-летняя Дель Рей появилась на публике в белых мини-шортах, обнажающих объемные бедра, и безразмерном кардигане, подчеркнувшем широкие плечи.

В таком виде Лана отправилась в одну из церквей в Беверли-Хиллз. Согласитесь, довольно странный наряд для христианской мессы... 

Читатели издания Mail Online, где были опубликованы фото, раскритиковали образ певицы, отметив, что она располнела и «изменилась до неузнаваемости». 

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30 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images

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Гость 2019-05-27 19:18:00
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