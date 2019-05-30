«Опять располнела»: 33-летняя Лана Дель Рей разочаровала фанатов внешним видом

33-летнюю Лану Дель Рей по праву называют одной из самых красивых артисток современности. Сладкоголосая певица и автор драматичных хитов не раз появлялась на обложках модных журналов. Мировую славу Лана обрела благодаря таланту и узнаваемому ретро-стилю. Длинные накладные ресницы, объем от корней а-ля 1960-е и твидовые костюмы в духе Жаклин Кеннеди органично дополняли образ стройной артистки.
Фанаты привыкли видеть Лану в безупречных сценических образах, однако в обычной жизни она одевается иначе. Певица отдает предпочтение простым и удобным вещам, чем нередко разочаровывает поклонников.
На днях 33-летняя Дель Рей появилась на публике в белых мини-шортах, обнажающих объемные бедра, и безразмерном кардигане, подчеркнувшем широкие плечи.
В таком виде Лана отправилась в одну из церквей в Беверли-Хиллз. Согласитесь, довольно странный наряд для христианской мессы...
Читатели издания Mail Online, где были опубликованы фото, раскритиковали образ певицы, отметив, что она располнела и «изменилась до неузнаваемости».